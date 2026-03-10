Dan: CSAT a aprobat amplasarea de avioane americane de realimentare și echipamente de monitorizare

E nevoie și de aprobarea Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan a avut o declarație de presă după ședința CSAT de miercuri pentru a anunțat că a fost aprobată dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România.

Americanii au cerut permisiunea de a folosi baza aeriană Mihail Kogălniceanu pentru avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu.

Dan a precizat că aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.

Urmează un vot al Parlamentului în ședința de miercuri după-amiază.

Aceste echipamente sporesc securitatea României: "Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură".

5.700 de oameni au revenit în țară din Orientul Mijlociu



Situația din Orientul Mijlociu a fost discutată dintr-o perspectivă militară, cu expuneri din partea instituțiilor responsabile despre situația exactă și previziuni pe termen scurt, mediu și lung.

În ceea ce privește situația românilor din zonă, Oana Țoiu a precizat că au revenit din zonă în România aproximativ 5.700 de oameni, din care cam 3.700 au fost ajutați într-un fel sau altul de autorități, a anunțat președintele.

Consecințe asupra economiei

"România, împreună cu țările europene, încearcă, prin mijloace diplomatice, politice, să oprească acest război, care, evident, are consecințe asupra economiei noastre și are consecințe asupra românilor care trăiesc în zonă, fie că sunt rezidenți, fie că nu sunt rezidenți, fie că au doar cetățenia română, fie că au dublă cetățenie", a declarat Dan.

În privința creșterii prețurilor pe piața internațională a petrolului, membrii CSAT au discutat despre reacția statului român: "După cum știți, în ceea ce privește gazul - nu petrolul - în ceea ce privește gazul, Guvernul a adoptat deja, începând cu 1 aprilie, o schemă de plafonare, de controlare a prețurilor, astfel încât populația și companiile să nu fie afectate".

