Dan și Zelenski au semnat o Declarație de Parteneriat Strategic. Producție comună de drone

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat joi, la București, o declarație de Parteneriat strategic între România și Ucraina. Cele două state vor să facă o producție comună de drone în România.

Cei doi au discutat și despre minoritatea română din Ucraina și drepturile acesteia, în acord cu cartele internaționale.

Dan l-a invitat din nou pe Zelenski la reuniunea B9 din mai, de la București.

Nicușor Dan: "Domnule președinte, dragă Vladimir, mulțumesc pentru vizita pe care ne-o faceți și, mai ales, mulțumim dumneavoastră și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți, care este o luptă pentru Europa întreagă, deci, și pentru România. Am semnat, azi, o declarație de Parteneriat strategic și este un moment important în relația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundem să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre, această neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începerii războiului din 2022".

Am vorbit despre război și despre cooperarea noastră militară și unul dintre documentele semnate vorbește de cooperarea în producția de drone.

Am reafirmat sprijinul nostru diplomatic în UE și în NATO

Am vorbit de conectivitate și de proiecte comune, din nou în beneficiul inclusiv economic.

Zelenski

Rusia e un agresor, care distruge state, lovește țara noastră cu rachete, nu dorim nimănui să trăiască astfel.

Am discutat despre modul în care putem colabora mai mult, pentru securitatea statelor noastre.

Acum, cu conflictul din Orientul Mijlociu, circa 10 state ne-au cerut ajutorul pentru a distruge dronele iraniene Shahed, experții noștri se află deja acolo.

România e dispusă să colaboreze cu România în cadrul SAFE.

România și Ucraina au un mare potențial economic, putem dezvolta cooperarea transfrontalieră, inclusiv în domeniul energetic.

E important ca împreună să realizăm proiecte comune în exploatarea petrolului din Marea Neagră.

Am discutat și despre transportul de energie din SUA prin România.

Mulțumesc pentru respectul arătat cetățenilor ucraineni din România.

Suntem parteneri strategici naturali și putem coopera și mai bine

a mulțumit României pentru poziția sa în cei patru ani de agresiune rusă:

Q&A

Întrebat dacă acordul privind construcția de drone include și antrenarea militarilor români pentru a distruge dronele, Zelenski a spus: Acest lucru va depinde de dorința părții române.

Nicușor Dan: Ucraina are o reformă a educației prin care comasează școli, dar face o excepție pentru minorități.

În ceea ce privește biserica, se reasigură posibilitatea de a participa la serviciul religios în limba maternă. În privința subordonării, nu poate fi subiectul unui document între state, ci între biserici.

Sprijin energetic din partea României?

Zelenski: Am început un dialog, vom continua discuțiile, vom avea două interconectoare în domeniul energiei electrice, am vrea ca primul - mai mic - să fie gata până la finalul anului.

Există probleme de birocrație, nu știu când va fi gata interconectorul mare.

Avem mare nevoie de diesel, am vorbit cu Nicușor Dan, am dori să avem un răspuns pozitiv în această direcție.

Nicușor Dan: Cu cât statele din regiune sunt mai interconectate, cu atât e mai bine pentru ele.

Ucraina e o țară în război, care în anumite momente are nevoi specifice, am ajutat și vom continua să ajutăm.

Ieșirea din impasul creat de Ungaria în cazul banilor pentru Ucraina?

Nicușor Dan: Nu e acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în format de 27, să fie contestată câteva săptămâni mai târziu.