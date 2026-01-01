Dan: În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare cu țiței și combustibil

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni cu premierul Ilie Bolojan, miniștrii Bogdan Ivan și Ciprian Șerban, plus reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol, pentru a analiza aprovizionarea cu țiței și combustibil.

"În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale", a transmis președintele, potrivit unu comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

Totuși, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă.

Acesta va permite monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție.