Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află joi la București, unde va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

UPDATE

Volodimir Zelenski a salutat Garda de Onoare de la Palatul Cotroceni în limba română.





****

Consultările bilaterale la nivel înalt de la Cotroceni vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei, a transmis, miercuri, Administrația Prezidențială.

România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Agenda discuțiilor dintre președintele României și președintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor.

Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

În egală măsură, Nicușor Dan se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă.

Potrivit site-ului Președinției, Zelenski ajunge la ora 13:30 la Cotroceni. După ceremonia primirii oficiale, convorbiri tête-à-tête și convorbiri oficiale, cei doi președinți vor susține declarații comune de presă.

La Palatul Victoria, ora întâlnirii este secretă

Biroul de presă al Guvernului a transmis că întrevederea premierului Ilie Bolojan cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va avea loc joi, iar pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european.

"Nu vom anunța ora din rațiuni de securitate. Nu vor fi declarații comune", a transmis purtătoarea de cuvând a Guvernului, Ioana Dogioiu.



