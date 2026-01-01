Dan și Zelenski au convenit accelerarea cooperării privind producția în comun de drone

Cei doi președinți au avut vineri o discuție telefonică, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au convenit să accelereze ”cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid”.

”Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic. România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare”, a scris președintele Nicușor Dan pe Facebook.

El a lansat noi critici la adresa Rusiei, care, ”prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați”.

”Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina”, a transmis Dan.

Termenul era la sfârșit de mai

Pe 1 aprilie, ministrul apărării, Radu Miruță, a anunțat lansarea unui proiect comun între România și Ucraina pentru dezvoltarea și producția de drone.

Potrivit acestuia, proiectul vizează realizarea în România a unor tehnologii de ultimă generație, cu transfer de know-how și dezvoltare continuă.

Inițiativa beneficiază de o finanțare de 200 de milioane de euro prin programul SAFE.

Primele discuții concrete au avut deja loc cu o delegație ucraineană, iar termenul estimat pentru semnarea contractului este sfârșitul lunii mai, mai preciza la începutul lui aprilie Radu Miruță.



La reuniunea B9 din 13-14 mai de la București, Volodimir Zelenski a declarat, răspunzând unei întrebări, că Ucraina e pregătită să sprijine România în această chestiune.

El a semnat atunci cu președintele Lituaniei, Gitana Nauseda, un acord privind dronele.

Zelenski a reamintit că ucrainenii au ajutat și în Orientul Mijlociu și au început cu unele țări europene producția de drone.