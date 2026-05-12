Președintele Nicușor Dan și omologul polonez, Karol Nawrocki, au deschis miercuri lucrările celui de-al 11-lea Summit B9, care are loc la Palatul Cotroceni. Aceștia au vorbit despre provocările de securitate și măsurile pe care NATO trebuie să le ia.

În deschiderea summitului, Nicușor Dan a precizat că întâlnirea se desfășoară "într-un climat internațional dinamic" și se desfășoară, ca de obicei, cu două luni înainte de Summitul NATO de la Ankara.

"Nu e lipsit de importanță faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre și suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este amenințat. Scopul reuniunii noastre de azi este de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice și pentru fiecare dintre țările noastre există o prioritate pentru propria securitate. Există o prioritate pentru consolidarea relației transatlantice. Există o prioritate pentru consolidarea Alianței", a spus președintele român.

De asemenea, Nicușor Dan a declarat că statele din B9 trebuie să sporească toate cheltuielile dedicate Apărării.

"Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la Alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială militară transatlantică solidă. E o oportunitate această reuniune pentru a vedea unde suntem în implementarea angajamentelor pe care ni le-am luat la summitul NATO anterior de la Haga”, a completat el.

Totodată, potrivit președintelui, Summitul B9 este "o oportunitate pentru a reafirma sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova", care "nu trebuie să îl facem doar declarativ, ci trebuie să îl facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră”.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că "unii au tras semnalul de alarmă prea tare, și ne-am gândit că gândirea imperială s-a întors în Europa și sprijinul trebuie să existe mai mult decât pe hârtie".

"Nimeni nu poate spune că nu a fost prevenit. Conflictul Rusiei nu este izolat, este o amenințare la întreaga ordine Nord-Atlantică. Se dorește slăbirea coeziunii NATO și statelor democratice în regiunea noastră, de aceea B9 este mai important astăzi decât oricând în trecutul său. Nu suntem la o periferie, ci un centru de gravitație al NATO. De la Marea Neagră și din ce în ce mai mult spre nordul continentului este necesară unitatea țărilor noastre", a spus Nawrocki.

El a mai adăugat că forța Europei rămâne inseparabilă de forța NATO, iar prezența aliată puternică, un angajament continuu din partea SUA și a aliaților sunt esențiale pentru descurajare și apărare.

Președintele polonez a completat că, dacă dreptatea va fi reinstituită, atunci ea trebuie să se facă pe toată lungimea frontierelor, pentru că "știm cu toții cât costă să te culci pe o ureche, cât costă să subestimezi un adversar și ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite".