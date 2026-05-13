Daniel Zamfir (PSD): OUG privind programul SAFE va fi atacată la CCR

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat joi că Biroul permanent al Senatului a decis ca Senatul să sesizeze CCR, pentru un conflict constituțional între Guvern și Parlament, în privința Ordonanței SAFE, relatează News.ro.

Zamfir a spus că premierul Ilie Bolojan și miniștrii au decis să vulnerabilizeze această ordonanță, adăugând încă 12 puncte, ceea ce, în opinia sa, intră în sfera penală.

"Biroul permanent al Senatului a decis în majoritate ca Senatul să sesizeze Curtea Constituțională pentru un conflict constituțional între Guvern și Parlament, dar dincolo de asta rămâne acea ordonanță de urgență din punctul nostru de vedere neconstituțională și nu numai, ci o ordonanță dată pe picior, (..) intrată în vigoare, practic, după ce acest Guvern a fost demis", a spus senatorul PSD Daniel Zamfir, într-o conferință de presă.

Zamfir a arătat că, inițial, ordonanța care a fost aprobată legal, în Guvern, conținea doar două puncte, cele privitoare la SAFE.

"De ce primul ministru Bolojan și cu membrii cabinetului au decis să o vulnerabilizeze, practic, adăugând încă 12 puncte printre altele, facilități cu privire la anumite industrii, asta iarăși din punctul meu de vedere intră în sfera penală", a menționat Zamfir.