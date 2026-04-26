Eurodeputata Diana Șoșoacă susține că discuțiile de vineri, 17 aprilie, de la Adunarea Uniunii Interparlamentare de la Istanbul, la care ea a participat "activ” au convins Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

În realitate, strâmtoarea a fost deblocată pentru foarte scurt timp, dar în urma unor negocieri SUA – Iran moderate de Pakistan.

Eurodeputata extremistă este cunoscută pentru declarațiile sale controversate, dar cu prilejul participării la Adunarea Interparlamentară de la Istanbul, Diana Șoșoacă s-a autodepășit.

”În urma discuțiilor în cadrul Adunării Interparlamentare de la Istanbul, Turcia, la care am participat activ, Strâmtoarea Ormuz a fost deschisă”, a scris pe rețelele sociale Șoșoacă, care a susținut că a fost singurul reprezentant al României la reuniunea din Turcia.

La puțin timp după afirmația ei, Iran a închis din nou strâmtoarea din cauza blocadei americane asupra porturilor iraniene.

În cadrul celei de-a 152-a reuniunii a Adunării Uniunii Interparlamentare de la Istanbul a fost abordat – potrivit agendei oficiale - și conflictul din Orientul Mijlociu, cu accent pe rolul parlamentelor în stabilirea unor mecanisme robuste de gestionare post-conflict și restabilirea unei păci juste și durabile. Nimic despre Strâmtorea Ormuz.

Nu a reprezentat nici România, nici PE

Și declarația sa că a fost singura reprezentantă a României la reuniune e falsă. În realitate, România a fost reprezentată de o delegația a Senatului, formată din nouă persoane, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Senatului.

Un alt român care a participat este vicepreședintele PE Nicu Ștefănuță, al cărui nume apare menționat în mai multe comunicări oficiale ale Parlamentului European referitoare la acest eveniment. În aceste comunicări apar și alți eurodeputați, dar nu al lui Șoșoacă.

Adevăratul motiv al vizitei

Un comunicat al partidului pe care îl conduce – SOS – arată de ce a fost, de fapt, Diana Șoșoacă la Istanbul.

Potrivit comunicatului, Diana Șoșoacă a fost în Turcia pentru a participa la cea de-a patra întâlnire de lucru desfășurată între europarlamentari și delegația Dumei de Stat a Federației Ruse.

Delegația rusă a fost condusă de deputatul Leonid Sluțki, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Afaceri Internaționale, iar discuțiile au confirmat ”necesitatea reluării relațiilor diplomatice între state, într-o formulă deschisă, pragmatică și orientată spre stabilitate”, precizează SOS.

Participanții au subliniat că ”strategiile de izolare și ruptura diplomatică nu au generat soluții, ci au amplificat tensiunile” producând efecte economice și sociale resimțite direct de cetățeni.

În comunicat se mai arată că, prin participarea la această acțiune, Diana Șoșoacă ”își consolidează profilul de lider european care alege calea dialogului și a diplomației”.

În realitate, eurodeputata nu a reprezentant la Istanbul nici Parlamentul European, care nu mai are dialog cu Duma de la Moscova de mai mulți ani.

”Din 2014, Parlamentului European nu a cooperat cu Duma”, a precizat pentru Espress.ro Biroul de Presă al Parlamentului European.

”Membrii PE care interacționează cu entități diplomatice sau guvernamentale rusești acționează exclusiv în nume personal”, a mai precizat Biroul.

Eurodeputații pot face acest lucru în baza Art. 2 - Libertatea mandatului din Regulamentul de Procedură al Parlamentului European.