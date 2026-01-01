De ce victoria lui Rumen Radev în alegerile parlamentare din Bulgaria e o veste bună pentru Rusia

Fostul președinte bulgar Rumen Radev și-a câștigat pariul, obținând 44,58% din voturi în alegerile parlamentare, conform rezultatelor parțiale publicate luni. Platforma sa pro-rusă, dar anticorupție, a rezonat puternic cu alegătorii din cea mai săracă țară din Uniunea Europeană.

Acest rezultat oferă coaliției "Bulgaria progresistă" a dlui Radev, în vârstă de 62 de ani, o majoritate absolută de cel puțin 132 de locuri în Parlamentul cu 240 de locuri.

Aflat în fruntea statului între 2017 și 2026, Rumen Radev a demisionat în ianuarie pentru a candida la alegerile parlamentare, iar victoria sa a schimbat scenariul pentru formarea unui guvern în această națiune balcanică, care a votat pentru a opta oară în cinci ani.

El este cu mult înaintea conservatorilor (GERB) ai fostului prim-ministru Boiko Borissov, care a condus guvernul anterior, și a liberalilor din PP-DB, care au obținut 13,01%, respectiv 14,26%, conform rezultatelor parțiale.

Prezența la vot, care a depășit 50% și a fost cea mai mare din 2021, conform institutului de sondaje Market Links, demonstrează că Radev reprezintă, pentru un segment de bulgari, o șansă la unitate.

Prezența la vot scăzuse la 39% la alegerile din 2024, ilustrând neîncrederea generalizată a bulgarilor față de politică.

"Am depășit apatia", s-a bucurat Rumen Radev față în față cu susținătorii săi. "Aceasta este o victorie a speranței asupra neîncrederii, o victorie a libertății asupra fricii".

"Bulgaria se va strădui să-și continue drumul european, dar credeți-mă, o Bulgarie puternică și o Europă puternică au nevoie de gândire critică și pragmatism", a spus el. "Europa a căzut victimă propriei ambiții de a fi un lider moral într-o lume guvernată de reguli noi".

Înainte de alegeri, el declarase că împărtășește poziția Ungariei și Slovaciei privind trimiterea de arme către Ucraina, considerând că "nu vede beneficiul pentru țara sa săracă în a plăti".

Însă fără a "impune un veto" Bruxelles-ului, a avut grijă să clarifice vineri pe canalul bTV, conștient de avantajele pe care țara sa, cu 6,5 milioane de locuitori, le-a obținut din apartenența la blocul comunitar din 2007.

"Șansă istorică"

Boriana Dimitrova, de la institutul de sondaje Alpha Research, a declarat pentru AFP că Rumen Radev a ieșit "câștigătorul fără echivoc" al alegerilor, menționând că scorul partidului GERB a fost "mult mai mic decât se aștepta".

Potrivit acesteia, însă, va fi posibil să se discute despre diversele posibilități pentru un viitor guvern doar după ce se va cunoaște numărul partidelor care vor depăși pragul de 4% pentru a intra în următorul parlament.

Rumen Radev "a luat din electoratul partidului pro-Kremlin Vazrajdane", ca urmare a pozițiilor sale deschise față de ruși și anti-elite, a explicat politologul Teodor Slavev pentru AFP.

Sondajele mai arată că unii alegători care anterior votaseră pentru partide pro-occidentale au decis să-i acorde încredere.Boiko Borissov l-a "felicitat" pe Rumen Radev, respingând în același timp ideea că acesta aduce "noutatea". "A câștiga alegerile e una, a guverna e alta", a avertizat el.

Protestele anticorupție de amploare din 2021 au dus la căderea lui Boiko Borissov, care fusese la putere timp de aproape 10 ani ca prim-ministru, iar de atunci s-au succedat coaliții fragile.

Rumen Radev, fost general al forțelor aeriene, își propune să-și folosească majoritatea pentru a pune capăt crizei politice care a cuprins cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene din 2021.

Radev i-a susținut deschis pe protestatari și, după ce a votat la Sofia, a declarat că Bulgaria are "o oportunitate istorică de a o rupe odată pentru totdeauna cu modelul oligarhic".

"E simplu: oamenii vor ca totul să se schimbe", a exclamat Stiliana Andonova, pensionară, intervievată de AFP.

Gergana Mihailova, o analistă financiară în vârstă de 47 de ani, se teme că Bulgaria, care a rămas pro-europeană sub guvernele anterioare, își va "schimba orientarea politică" în favoarea Moscovei.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA