Declarația summitului B9 de la București include NATO 3.0. Urmează Ankara?

Conceptul „NATO 3.0”, introdus în declarația comună a summitului București 9 și al țărilor nordice, ar putea fi inclus și în declarația finală a summitului Alianței de la Ankara din iunie.

Declarația îi aparține secretarului general al NATO, Mark Rutte, și a fost făcută miercuri în cadrul conferinței de presă comune susținute alături de președintele României Nicușor Dan și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, după reuniunea B9 de la București.

”NATO 3.0” propune o Europă mai puternică într-o Alianță mai puternică.

Declarația comună a statelor din formatul București 9 și ai țărilor nordice, ai căror lideri s-au reunit miercuri la București, în prezența secretarului general al NATO Mark Rutte, a președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski și a subsecretarului de stat american Thomas DiNanno, este primul document oficial asumat la nivel înalt care propune ”NATO 3.0”.

Conceptul a fost utilizat în februarie 2026 de subsecretarul pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, la reuniunea miniștrilor apărării din NATO.

Oficialul american a vorbit de o restructurare a Alianței, a cărei evoluție se împarte în trei etape: ”NATO 1.0”, ”NATO 2.0”, ”NATO 3.0”.

Acest concept ”NATO 3.0” necesită ”eforturi mult mai mari din partea aliaților noștri pentru a intensifica și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei”, a declarat Colby.

Oficialul american a subliniat că nu este „nimic antieuropean” în această viziune, care reflectă ”speranța” și ”încrederea” în capacitatea Europei „de a acționa substanțial și viguros”.

Această viziune se reflectă în declarația reuniunii, care arată că legătura transatlantică rămâne ”coloana vertebrală a securității noastre colective”, dar aliații din Europa sunt hotărâți ”să realizeze obiectivele NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”.

În conferința de presă de după summit, gazdele reuniunii, președinții României și Poloniei, Nicușor Dan și Karol Nawrocki, dar și secretarul general al NATO Mark Rutte au respins ideea că acest concept înseamnă că Statele Unite nu se vor mai implica în securitatea Europei.

"NATO 3.0 înseamnă o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic. Dar împreună cu Statele Unite și nuclear, și convențional. Însă europenii își asumă mai multe responsabilități pentru apărarea convențională”, a declarat Mark Rutte.

Cunoscut pentru modul în care știe să discute cu președintele SUA, secretarul general al Alianței a adăugat că unul dintre "succesele cel mai mari” ale președintelui Donald Trump a fost că i-a convins pe Aliați să aloce 2% din PIB pentru Apărare și apoi 5%.

Nicușor Dan a explicat că în cadrul NATO se discută despre problema unei echități a contribuțiilor, dar faptul că "SUA și Europa contribuie în mod echitabil nu înseamnă că Europa apără Europa și SUA apără SUA

.Nato funcționează pe baza unor protocoale construite în ani de zile, iar NATO 3.0 înseamnă că "pe aceleași protocoale contribuția aliaților este proporțională și europenii au înțeles lucrul ăsta”. "Suntem deja în NATO 3.0”, a mai spus Nicușor Dan.

Și președintele polonez a subliniat faptul că e nevoie de "o Europă unită”, iar aliații trebuie să-și respecte angajamentele privind cheltuielile de apărare. "Nu căutăm alternative la Alianță”, mai ales că acesta "nu este un moment pentru a schimba brusc strategii și arhitectura de securitate în Europa”, a mai spus Narowcki.

Întrebat dacă NATO 3.0 va fi menționat și în concluziile summitului de la Ankara, Mark Rutte a confirmat.

”Este pasul logic următor. Am avut un summit la Haga, a trebuit să discutăm despre aceste probleme urgente ale cheltuielilor și despre egalitatea de cheltuieli, însă în mod clar trebuie să construim mai mult și pentru că avem nevoie de capacități în plus”, a spus el, adăugând că Europa își asumă mai multă responsabilitate pentru propria sa apărare convențională, astfel încât SUA să se poată ocupa de multe alte teatre, cum ar fi Asia.

Dacă europenii preiau mai multe atribuții, atunci SUA se pot ocupa de alte priorități, care,”apropo, sunt și prioritățile noastre, dar SUA au un rol specific”, a mai afirmat el.

Mesajul către SUA

Rugați să comenteze declarația făcută de președintele american Donald Trump înainte de pleca în China, potrivit căreia SUA nu mai au nevoie de NATO, cei trei oficiali au evitat un răspuns, preferând să sublinieze soliditatea relațiilor tradiționale transatlantice.

”Mesajul meu către NATO este: Europa a auzit și răspunde”, a spus Rutte, referindu-se la nemulțumirea lui Trump că aliații nu au ajutat SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Aliații ”au auzit mesajul” privind respectarea tuturor angajamentelor anterioare, iar în privința Ormuz există inițiate precum cea franco-britanica pentru deminare, pentru a se asigura că strâmtoarea rămâne deschisă.

Nawrocki a declarat că este ”calm” în privința viitorului NATO și a summitului din Turcia, precizând că SUA și Europa vor continua să construiască o alianță bazată pe ”o puternică solidaritate”. Președintele Trump și SUA au dovedit că își respectă angajamentele, a spus el.

Și Nicușor Dan a spus că e ”un proces de reechilibrare” între contribuțiile de securitate ale aliaților și e normal să existe ”mici instabilități” de parcurs, dar care nu înseamnă o afectare a procesului pe termen lung.

Sprijin pentru Ucraina și Moldova

În declarație este scris explicit că Rusia este o amenințare pentru țările noastre, care vor continua să sprijine Ucraina, a spus Nicușor Dan.

Discuțiile au vizat și Moldova, un stat de pe Flancul Estic, amenințat de un război hibrid dus de Rusia. E important să ajutăm Moldova ”să țină piept acestei agresiuni”, a subliniat Dan.Rutte a evocat și aici implicarea SUA, de al cărei sprijin are nevoie Kievul.

NATO trebuie să se asigure că Ucraina are ce-i trebuie pentru a pueta lupta în continuare, inclusiv sprijinul SUA care ”continuă să vină”.

În intervenția de la summit, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat cât de important este sprijinul internațional pentru țara sa.

”Cel mai important lucru care oprește Rusia în momentul de față este apărarea noastră”, a spus el, adăugând că U/craina contează pe sprijinul european, inclusiv pe pachetul de sprijin de 90 de miliarde de euro, pentru a putea să înceapă la începutul lui iunie producția de drone.

Varșovia, următoarea gazdă

Karol Nawrocki a reamintit că Formatul B9 a fost înființat de România și Polonia în 2015 pentru a fi ”voce a Flancului Estic” în contextul ”intențiilor neoimperiale” ale Rusiei.

Polonia este o susținătoare a extinderii B9 pentru a include țările nordice: Suedia, Norvegia, Finlanda și Danemarca, a spus președintele polonez, explicând că astfel s-ar lărgi perspectiva de securitate pe întreaga verticală a Flancului Estic, de la nord la sud, de la Arctica până la Marea Neagră, trecând prin Marea Baltică.

El a anunțat că reuniunea din 2027 va avea loc la Varșovia și și-a exprimat speranța că țările nordice vor fi din nou prezente.