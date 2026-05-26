Deputații și senatorii, obligați să publice întâlnirile de lobby

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat miercuri dimineață ghidul platformei RUTI, prin care deputații și senatorii vor fi obligați să publice întâlnirile cu grupuri de interese implicate în procesul legislativ.

Proiectul de hotărâre a fost înaintat conducerii celor două Camere în baza art. 12 alin. (13) din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor. Platforma va fi administrată de secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului.

Potrivit documentului, Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) va funcționa ca o platformă publică online în care parlamentarii vor trebui să declare întâlnirile cu reprezentanți ai firmelor de public affairs, ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor, camerelor de comerț sau altor entități care încearcă să influențeze inițiative legislative aflate în procedură parlamentară.

Ghidul stabilește că întâlnirile trebuie publicate fie cu minimum 48 de ore înainte de desfășurare, fie, în cazul unor întâlniri neplanificate, în cel mult 48 de ore după încheierea acestora. Informațiile care vor deveni publice includ numele participanților, organizațiile reprezentate, data și locul întâlnirii, precum și scopul discuțiilor.

Documentul precizează că utilizarea platformei nu este opțională, ci reprezintă „o obligație legală” pentru parlamentarii aflați în situațiile prevăzute de lege. Nerespectarea obligațiilor privind publicarea întâlnirilor poate atrage sancțiuni disciplinare conform Statutului deputaților și senatorilor.

Platforma va permite adăugarea, modificarea și anularea întâlnirilor, însă anumite date esențiale — precum data inițială a întâlnirii și participanții deja înregistrați — nu vor mai putea fi schimbate după expirarea termenelor stabilite de sistem. Dacă o întâlnire este anulată, aceasta nu va putea fi ștearsă, ci doar marcată ca anulată, pentru a păstra trasabilitatea înregistrărilor.

În document se precizează și că toate datele vor fi administrate cu respectarea normelor GDPR și a legislației privind protecția datelor personale.

Potrivit proiectului, întâlnirile declarate în RUTI vor putea fi consultate public pe site-ul oficial al platformei, www.ruti.gov.ro. Ghidul complet de utilizare va fi transmis parlamentarilor prin e-mail după activarea conturilor în sistem.

Hotărârea urmează să fie adoptată într-o ședință comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Documentul este semnat de președinții celor două Camere, Sorin-Mihai Grindeanu și Mircea Abrudean.

