Dronă căzută în Galați: Nicușor Dan și Radu Miruță au vorbit cu șeful NATO

Președintele Nicușor Dan a vorbit vineri dimineață cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre drona rusească prăbușită pe un bloc de locuințe din Galați. La fel și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

"Am avut o convorbire cu secretarul general NATO, Mark Rutte, în urma celui mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO. Am mulțumit secretarului general și Aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă", a scris președintele pe pagina lui de X.

El a continuat afirmând că "România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români".

Anterior, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a a nunțat că a avut o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, căruia i-a argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate.



"Da, era o dronă Geran 2. Da, a fost descoperită și urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina, iar România sa fie considerată parte în conflict.



Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația anilor trecuți, am continuat preocuparea USR de a achiziționa pentru Armata exact echipamentele de care e nevoie, iar acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă.



Suntem în contact permanent și lucrăm deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic. O parte dintre aceste măsuri vor fi anunțate în următoarele ore", a scris ministrul pe Facebook.





