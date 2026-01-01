Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a susținut vineri declarații de presă după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța.

Pentru coordonarea măsurilor operative și evaluarea situației din teren, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, împreună cu o echipă din cadrul DSU și IGSU, se deplasează către municipiul Constanța, anunță IGSU.

La locul evenimentului au fost mobilizate următoarele resurse:



* aprox. 80 de cadre ale ISU Constanța;

* 8 autospeciale pentru stingere cu apă și spumă (ASAS);

* 11 echipaje SMURD tip B2;

* 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM);

* 1 echipaj CBRN;

* 1 motocicletă SMURD;

* 1 autospecială pentru intervenții cu scafandri;

* 1 autospecială de primă intervenție și comandă (ASpISI);

* 1 echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM);

* 1 container multirisc;

* un Punct Medical Avansat categoria I;

* 4 ambulanțe SAJ;

* ⁠aprox 20 de jandarmi;

* ⁠35 de polițiști;

* ⁠42 de polițiști de frontieră, cu trei ambarcațiuni.



Pentru protejarea populației, au fost transmise mesaje RO-ALERT pentru județele Constanța și Tulcea, prin care cetățenii au fost informați cu privire la necesitatea evitării zonei de coastă pe o rază de aproximativ 1 km și respectarea măsurilor dispuse de autorități.



În prezent, se desfășoară evacuarea preventivă a persoanelor din zona de risc, măsură adoptată exclusiv pentru siguranța populației. Facem apel la cetățeni să își păstreze calmul, să nu intre în panică și să respecte recomandările transmise de autorități.







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Alte patru drone ar fi fost descoperite în zonă, anunță Digi24.

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Potrivit acestuia, explozia a avut loc vineri, la ora 10:28, în dana 78 a Portului Constanța. Anterior a fost o sesizare făcută de Agențiia Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare potrivit căreia ar fi o dronă în port.

"Zona a fost limitată, s-a evacuat zona, iar când s-a sesizat că drona poate să explodeze a fost evacuată zona din imediata apropiere a drone. Până acum nu avem informații despre victime, însă situația este în dinamică", a spus Arafat.

După explozie s-a activat Planul Roșu de Intervenție și au fost alocate 80 de cadre din ISU Constanța, 8 mașini de stingere, o autoscară, o mașină ATI, 10 ambulanțe, 2 ambulanțe de multiple victime, o unitate de chimic-biologic-radionuclear, 4 ambulanțe de la SAJ.

De asemenea, s-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, care poate merge circa 12 mile în zona Mării Negre, iar un elicopter Black Hawk de la Tulcea s-a alăturat cercetării zonei, pentru că "există riscul să fie și alte drone".

Șeful DSU a mai precizat că s-au emis mesaje RO-Alert pentru Constanța și Tulcea. Pentru Constanța, recomandarea este evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona, până nu dispare riscul unor alte posibile explozii.

Spitalul Județean Constanța este pregătit să preia posibile victime.