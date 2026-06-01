După ce ministrul apărării Radu Miruță nu a confirmat - nici infirmat - afirmația președintelui, conform căreia drona rusească a fost deviață de ucraineni, un istoric încearcă să explice de ce România a închis, totuși, Consulatul rus de la Constanța.

Președintele Nicușor Dan susține că drona care a căzut la Galați a fost deviată de apărarea antiaeriană ucraineană.

”A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri de la nord de Dunăre, dinspre est spre vest, pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte și una dintre ele lovită probabil deasupra orașului Reni, traiectoria i s-a modificat și a venit înspre Galați. A fost lovită kinetic”, a explicat vineri șeful statului, în timpul vizitei la Galați.

Dar ministrul interimar al apărării Radu Miruță nu a confirmat ipoteza președintelui, precizând că e o ”fentă în spațiul public”.

Întrebat dacă poate confirma declarația președintelui Nicușor Dan, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a declarat duminică la Digi 24 că nu deține date în acest sens:

”Că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația e o chestiune pe care noi n-avem de unde să o știm”.

”Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor sau probabil că Serviciul Român de Informații sau cine s-a ocupat de bucata asta are astfel de informații. Pe radarele noastre vedem traseul acestei drone. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, (...) trecând Dunărea, intrând în spațiul aerian românesc și prăbușindu-se în Galați”, a declarat ministrul Miruță.

Anton Șehovțov, unul dintre cei mai cunoscuți politologi și specialiști în științe politice din Ucraina, se întreabă de unde a obținut Nicușor Dan aceste informații și încearcă să dea o explicație privind închiderea Consulatului rus de la Constanța și neactivarea Art. 4 al NATO.

”Întrucât NATO se confruntă cu vremuri dificile din cauza lipsei de fiabilitate a SUA, aliații României l-au sfătuit probabil pe Dan să nu invoce Articolul 4, deoarece acest lucru i-ar face pe toți europenii nervoși în perioada premergătoare summitului NATO imprevizibil de la Ankara din iulie, iar el a fost de acord”, a scris politologul pe Facebook.



El mai explică faptul că, pentru a justifica decizia de a nu invoca Articolul 4, Dan a trebuit să minimizeze public incidentul, prezentându-l efectiv ca pe un accident: drona rusească a fost lovită de apărarea aeriană ucraineană și a fost astfel deviată în România: ”Fără intenție, fără Articol 4”.

Pe de altă parte, președintele Dan trebuia să transmită ”un mesaj puternic rușilor”, prin urmare a decis închiderea Consulatului rus din Constanța și expulzarea consulului rus:

”Dacă ar fi fost într-adevăr un accident, un astfel de răspuns nu ar fi fost justificat”.

