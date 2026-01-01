După o conferință de presă stângace și terminată brusc, când jurnaliștii au cerut explicații privind limitările legale invocate, MApN a postat pe Facebook două materiale video în care încearcă să explice de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați.

Armata României monitorizează în mod permanent situația la graniță, iar România are ”una dintre cele mai avansate legi care ne permit să neutralizăm dronele care pătrund în spațiul aerian național”, dar cuvântul de ordine e ”precauția”, se spune într-un clip.

”În apărare, curajul nu înseamnă să apeși pe trăgaci. Curajul înseamnă să iei decizia corectă atunci când viețile oamenilor depind de ea”, se arată într-un mesaj care însoțește clipul.

La conferința de presă, unul dintre reprezentanții MApN a recunoscut că drona putea face mai multe victime dacă nu cădea în casa liftului.

”Angajarea unei ținte aeriene cu armament de război pe teritoriul național pe timp de pace este o responsabilitate extremă. Armata nu își poate permite să producă mai multe pagube”, transmite MApN.

Într-un alt clip, Ministerul nu răspunde întrebării de ce nu a fost doborâtă drona, deși încearcă.

”Știu că mulți dintre voi vă întrebați de ce nu am reușit să doborâm drona. Misiunea Armatei României este să îi protejeze pe oameni. De aceea, fiecare decizie pe care o luăm urmărește în primul rând siguranța cetățenilor și evitarea oricărui risc suplimentar pentru populație. Cel mai important lucru pentru un militar, nu este tehnica pe care o are la dispoziție, ci faptul că oamenii și teritoriul pe care le apără sunt în siguranță”.

O reprezentantă a MApN cere românilor să rămână calmi și să se informeze din surse oficiale.

”Aveți încredere că tratăm această situație cu toată seriozitatea. Rămâneți calmi, informați-vă din surse oficiale și aveți grijă de cei dragi. Noi ne vom face în continuare datoria, astfel încât viața să își urmeze cursul firesc”.