Mai mulți lideri europeni și-au exprimat solidaritatea cu România și au denunțat războiul de agresiune al Rusiei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat ”războiul de agresiune” al Rusiei, afirmând că Kremlinul a depășit ”o nouă linie” după doborârea dronei rusești de la Galați.

”Suntem pe deplin solidari cu România și poporul său... vom continua să creștem presiunea asupra Rusiei” cu un nou ”pachet de sancțiuni”, a scris ea pe X.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola și-a exprimat ”solidaritatea deplină” cu poporul român și cu toți cei afectați de drona rusească.

”Europa este unită în fața escaladării situației din partea Rusiei”.

On behalf of @Europarl_EN, I want to express our complete solidarity with the people of Romania and with all those affected by the Russian drone that smashed into an apartment building in Galați this morning.



Europe stands united in the face of Russia's escalation. — Roberta Metsola (@EP_President) May 29, 2026

”Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei”, a declarat și purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, tot pe platforma X, adăugând că secretarul general al NATO, Mark Rutte, este în contact cu autoritățile române.

Prăbușirea dronei rusești asupra unor apartamente din Galați este ””o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european”, a scris și șefa diplomației europene, Kaja Kallas.



Ea a vorbit cu ministra de externe Oana Țoiu pentru a-i transmite ”solidaritatea deplină a UE cu România”.



