#DronăGalațiReacții de solidaritate din UE și condamnare a agresiunii ruse

C.M. 15:33 actualizat: 15:34
ID 9127465 © Flavijus | Dreamstime.com
Mai mulți lideri europeni și-au exprimat solidaritatea cu România și au denunțat războiul de agresiune al Rusiei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat ”războiul de agresiune” al Rusiei, afirmând că Kremlinul a depășit ”o nouă linie” după doborârea dronei rusești de la Galați.

”Suntem pe deplin solidari cu România și poporul său... vom continua să creștem presiunea asupra Rusiei” cu un nou ”pachet de sancțiuni”, a scris ea pe X.

 

Și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola și-a exprimat ”solidaritatea deplină” cu poporul român și cu toți cei afectați de drona rusească.

”Europa este unită în fața escaladării situației din partea Rusiei”.

 


 

”Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei”, a declarat și purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, tot pe platforma X, adăugând că secretarul general al NATO, Mark Rutte, este în contact cu autoritățile române. 

Prăbușirea dronei rusești asupra unor apartamente din Galați este ””o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european”, a scris și șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Ea a vorbit cu ministra de externe Oana Țoiu pentru a-i transmite ”solidaritatea deplină a UE cu România”.

O dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din municipiul Galați

 Vezi în articol și mărturiile de la gălățeni Purtătorul de cuvânt al MApN, Cristian Popovici, a declarat vineri dimineață, la Digi24, întrebat de ce nu a fost doborâtă drona care s-a prăbușit peste un bloc din centrul Galațiului, că România „nu poate risca să ...
