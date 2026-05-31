În urma prăbușirii unei drone rusești în Galați, cresc îngrijorările cu privire la potențiala extindere a războiului din Ucraina în țările NATO.

Cât de probabile sunt astfel de incidente, ce măsuri poate lua NATO și cum ar trebui gestionate astfel de incidente? Sunt trei întrebări la care încearcă să răspundă colonelul austriac Markus Reisner, într-o analiză publicată pe site-ul Armatei din Austria.



De ce intră dronele rusești în spațiul aerian românesc?



Ca urmare a unui atac aerian puternic al forțelor ruse asupra orașelor portuare ucrainene Reni și Izmail în noaptea de joi spre vineri, o dronă rusească Geran-2 a lovit un bloc de locuințe din orașul Galați, aflat la șaizeci de kilometri distanță. Două persoane au fost rănite.

Atât drone rusești, cât și ucrainene au pătruns în spațiul aerian românesc din februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina. În plus, Rusia a direcționat deja în mod deliberat drone în spațiul aerian polonez cel puțin o dată, ca o provocare. Odată cu creșterea constantă a atacurilor rusești asupra Ucrainei și apropierea acestor atacuri de zonele care se învecinează direct cu țările NATO, riscul general al unor astfel de incidente crește constant.

Ce măsuri ar putea fi luate?

NATO și multe state europene au condamnat incidentul din România. Rusia, care a invadat Ucraina, a fost condamnată pentru atacurile sale ”nesăbuite”. De asemenea, se iau în considerare măsuri NATO pentru consolidarea apărării împotriva dronelor.

Mai exact, NATO ar putea să își consolideze în continuare capacitățile de apărare aeriană de-a lungul frontierelor țărilor afectate și să își îmbunătățească capacitățile de recunoaștere pe distanțe lungi. Aceasta ar putea include patrule aeriene intensificate și o capacitate sporită a avioanelor de vânătoare pentru a permite un răspuns rapid la amenințările reînnoite.

NATO se confruntă cu o provocare aici, deoarece eforturile de dezarmare de după sfârșitul Războiului Rece au dus la reduceri semnificative ale capacităților de apărare aeriană. În plus, multe sisteme au fost transferate Ucrainei. Prin urmare, se depun eforturi pentru a reconstrui rapid aceste capacități.

Ce ar trebui evitat în astfel de incidente și cum ar trebui să fie răspunsul?

Astfel de incidente trebuie gestionate cu calm. În orice caz, este crucial să se evite escaladarea inutilă. Acest lucru se aplică în egală măsură incidentelor neintenționate și intenționate și incursiunilor cu drone. Orice anxietate publică trebuie evitată.

Din cauza războiului din Ucraina, NATO și țările sale partenere se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea atacurilor cu drone și a incursiunilor cu drone, în special în Europa de Est și de Nord-Est. Prin urmare, acestea trebuie să își extindă urgent pregătirea operațională și expertiza în combaterea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) de mici dimensiuni.

Sunt necesare și alte măsuri importante, deoarece o apărare eficientă împotriva dronelor necesită o imagine de ansamblu asupra situației aeriene în timp critic, sisteme interoperabile și autoritatea pentru intervenție rapidă. Aceasta include stabilirea unor zone de frontieră unde sunt desfășurate măsuri coordonate de apărare împotriva dronelor - de la detectarea timpurie până la apărarea aeriană și terestră, pe rază scurtă și lungă de acțiune.

Țările afectate pot învăța din experiența Ucrainei în implementarea acestor măsuri, conchide colonelul austriac Markus Reisner, care este și doctor în istorie.

