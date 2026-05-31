Drona prăbușită în Galați: Consiliul de Securitate ONU se reunește luni, la cererea României

Consiliul de Securitate ONU se reunește luni, la cererea României, ca urmare a incidentului de la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc și a explodat, distrugând un apartament și rănindu-i pe cei doi locatari.

Convocarea Consiliului de Secuyritate a fost făcută în baza articolului din Carta ONU care prevede că acest for ”poate ancheta orice diferend sau orice situație care ar putea duce la fricțiuni internaționale sau ar putea da naștere unui diferend”, potrivit News.ro.

”Imediat după incidentul dronei rusești care a explodat pe clădirea de apartamente din Galați, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați", a anunțat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță.

Conform diplomatului, intruziunea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniți cetățeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional.



Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m. ora New York, în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor Externe al României, Oana Țoiu.



Conform articolului 34 din Carta ONU, ”Consiliul de Securitate poate ancheta orice diferend sau orice situație care ar putea duce la fricțiuni internaționale sau ar putea da naștere unui diferend, în scopul de a stabili dacă prelungirea diferendului sau situației ar putea pune în primejdie menținerea păcii și securității internaționale”.



Articolul 35 are următoarele prevederi:



1. Orice Membru al Națiunilor Unite poate atrage atenția Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend sau situații de natura celor menționate în Articolul 34.

2. Un Stat care nu este Membru al Națiunilor Unite poate atrage atenția Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend la care este parte dacă acceptă în prealabil, în privința acelui diferend, obligațiile de rezolvare pașnică prevăzute în prezenta Cartă.

3. Acțiunile întreprinse de Adunarea Generală în chestiunile asupra cărora i se atrage atenția în temeiul Articolului de față vor fi supuse dispozițiilor Articolelor 11 și 12.



