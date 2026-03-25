Dronă prăbușită în Tulcea; nu sunt pagube materiale sau victime

Forțele Federației Ruse au executat noaptea trecută o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

Două aeronave F-16 au decolat la ora 00:16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației aeriene.Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.35 un mesaj RO-ALERT, potrivit MApN.

La ora 00:44, o dronă deviată de apărarea antiaeriana ucraineană a pătruns în spațiul aerian național pe distanța de aproximativ 4 kilometri. Drona s-a prăbușit la 2 km de localitatea Parcheș, în afara zonei locuite.

O autospecială IGSU și echipe ale MApN au fost direcționate către locul evenimentului, unde au descoperit o porțiune de vegetație arsă și resturi de dronă.

Nu s-au raportat pagube materiale sau victime.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN și SRI să efectueze cercetările la fața locului.

Cel puțin zece persoane au sunat, în noaptea de miercuri spre joi, la numărul unic de urgență 112 pentru a cere lămuriri cu privire la zgomotele auzite în urma atacurilor Rusiei asupra orașelor ucrainene aflate la granița cu România, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Delta, scrie Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al ISU Delta, Daniel Năstase, a precizat că persoanele care au sunat au semnalat că auzeau zgomote puternice și doreau să afle cauza acestora.

Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00:30, un nou mesaj de alertă extremă, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, în mesaj, populația fiind avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și primind recomandări pentru autoprotecție.

