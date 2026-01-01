Drone navale și subacvatice, testate de Forțele Navale Române și aliați în Marea Neagră

Forțele Navale Române desfășoară, în perioada 18-29 mai, în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră, exercițiul multinațional de experimentare operațională OPEX 26.

Activitatea de instruire are ca obiectiv testarea și integrarea echipamentelor fără pilot în operațiile navale, precum și consolidarea interoperabilității dintre structurile participante.

La exercițiu participă, alături de militarii Forțelor Navale Române, structuri militare și specialiști din state aliate și partenere (Bulgaria, Canada, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Turcia), precum și reprezentanți ai unor companii civile implicate în dezvoltarea sistemelor autonome pentru mediul maritim.

Forțele Navale Române participă la OPEX 26 cu nava maritimă pentru scafandri „Grigore Antipa”, vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, șalupele de cercetare hidrografică „Ocean 1” și „Ocean 2”, echipamente fără pilot pentru cercetare maritimă și echipe de specialiști din domeniile operațiilor navale, hidrografiei și oceanografiei.

Pe durata exercițiului vor fi executate activități de cercetare și monitorizare a situației maritime, antrenamente pentru utilizarea sistemelor fără pilot de suprafață și subacvatice, precum și secvențe tactice destinate consolidării cooperării dintre forțele participante.

