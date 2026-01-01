După incidentul de la Galați, Grindeanu vrea un guvern de ”profesioniști”

Liderul PSD Sorin Grindeanu a descoperit vineri, după ce o dronă a căzut pe un bloc din orașul Galați, că România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă.

”Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale”, a scris președintele social-democrat Sorin Grindeanu pe Facebook.

”Ministrul apărării, Radu Miruță, trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate - chiar dacă este demis - de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente”, a mai spus Grindeanu.

Deși e inițiatorul moțiunii de cenzură împotriva propriului guvern, Sorin Grindeanu afirmă că ”tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștrii demiși o creează țării noastre”: ”România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști”.

De menționat că Grindeanu se numără printre cei care contestă programul SAFE.

Șeful Camerei Deputaților a depus la CCR o cerere de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională pe tema OUG care vizează programul SAFE.





