Egalitatea de șanse în Europa? Un scepticism tot mai mare în rândul tinerilor

Talent, muncă grea sau avere de familie? Ce determină cu adevărat succesul în ziua de astăzi?

Tinerii europeni au crescut cu impresia că trăiesc pe un continent al egalității de șanse.

Astăzi, ei simt din ce în ce mai mult că succesul nu depinde de abilități sau efort, ci de resursele financiare ale părinților lor.

Europa este adesea prezentată ca un continent al echității sociale - un loc unde prosperitatea, educația publică universală și proiectele de integrare au fost menite să ofere tuturor șanse egale.

Programe precum Erasmus+, educația universitară gratuită sau cu costuri reduse în multe țări și sistemele extinse de protecție socială au fost concepute cu acest scop în minte.În teorie, aceste mecanisme ar fi trebuit să asigure că un tânăr european - indiferent de locul în care s-a născut - pornește în viața adultă de la un punct similar. Cu toate acestea, tot mai mulți tineri încep să observe că această promisiune nu corespunde realității.

Cel mai recent raport Make It Equal evidențiază o diviziune generațională în creștere în ceea ce privește percepțiile asupra inegalității averii. Tinerii europeni ajung din ce în ce mai mult la concluzia că succesul este determinat nu de talent sau muncă, ci de averea familiei.

"În majoritatea țărilor, generațiile tinere consideră că succesul în viață depinde de sprijinul financiar din partea familiei", se arată în raport, surprinzând starea de spirit a unei întregi generații, scrie FocusEurope.pl, parte a proiectului EastFlank.eu.

Sfârșitul mitului startului egal

În cele 11 țări analizate - Franța, Slovenia, Regatul Unit, Belgia, Polonia, Ungaria, Austria, Islanda, Cehia, Portugalia și Finlanda - tinerii europeni sunt mai predispuși decât generațiile mai în vârstă să creadă că a avea părinți bogați este esențial pentru a avea succes. În medie, 36% dintre respondenții sub 35 de ani împărtășesc această opinie.

Tendința este cea mai pronunțată în Regatul Unit, unde până la 59% dintre tineri cred că averea familiei este importantă sau chiar esențială.

Există și unele excepții, deși acestea confirmă în mare parte tendința generală. În Polonia, Cehia și Slovenia, respondenții mai în vârstă sunt cei care afirmă mai des că averea familiei joacă un rol decisiv. Cu toate acestea, tendința generală rămâne aceeași - în multe țări, crește convingerea că capitalul financiar din familie este un factor cheie al succesului.

Polonia nu face excepție. Dintre respondenții sub 35 de ani, 38% consideră că proveniența dintr-o familie bogată este "crucială sau foarte importantă" pentru succesul în viață, comparativ cu 42,6% dintre respondenții mai în vârstă. Opinii similare se regăsesc în Ungaria (36,1%) și Slovenia (35,7%).

Situația este diferită în țările nordice și în unele părți ale Europei de Vest. În Finlanda (17,9%) și Franța (15,8%), procentul celor care împărtășesc această opinie este semnificativ mai mic.

Moștenirea: un nou motor al inegalității

Important este că problema nu mai ține doar de nivelul veniturilor – moștenirea averii devine din ce în ce mai relevantă. Economiștii avertizează de mult timp că Europa intră într-o eră a transferurilor masive de avere între generații. Se estimează că, în următoarele două decenii, până la 70 de trilioane de dolari vor fi transferate de la generația postbelică către generațiile mai tinere.

"Moștenirea și transferurile de avere între generații sunt din ce în ce mai mult considerate factori principali ai inegalității averii în Europa”, notează cercetătorii. Problema este că averea nu este distribuită uniform. Dacă moștenirea devine principalul mod de acumulare a bogăției, inegalitățile se vor reproduce inevitabil.Consecințele sunt deja vizibile. Accesul la locuințe, oportunitățile de investiții sau chiar un nivel de trai stabil depind din ce în ce mai mult de capacitatea părinților de a oferi sprijin financiar. În același timp, unele țări europene mențin taxe de moștenire relativ reduse, care ar putea altfel să atenueze aceste diferențe.

Tineri și furioși

Raportul analizează și dimensiunea emoțională a inegalității - în special nivelul de nemulțumire față de diferențele de avere. Există diferențe semnificative între țări în ceea ce privește procentul celor care consideră că inegalitatea este prea mare.

În Cehia, doar aproximativ 12% dintre respondenți cred că inegalitatea este excesivă. În Polonia, procentul este de aproximativ 21%. Situația arată foarte diferit în sudul Europei: în Slovenia depășește 41%, în Portugalia ajunge la 48%, iar în Ungaria urcă până la 50%.Și mai interesantă este intensitatea acestor emoții. Cercetătorii au măsurat nivelul de nemulțumire pe o scară de la 0 la 10. Polonia se numără printre țările cu niveluri relativ scăzute (aproximativ 3,5), în timp ce în Ungaria depășește 6.

Acest lucru sugerează că percepțiile asupra inegalității și reacțiile emoționale nu merg întotdeauna mână în mână. De exemplu, Finlanda și Polonia au percepții similare asupra nivelului inegalității, dar nivelul de nemulțumire în Polonia este mult mai scăzut.

"Copiii cu lingurița de argint"

În Polonia, această dezbatere are și o dimensiune culturală. De ani de zile, termenul ironic "bananowe dzieci" - echivalentul expresiei "copiii cu lingurița de argint" - este folosit pe scară largă. Se referă la tinerii din familii bogate: cei care merg la școli private, poartă branduri scumpe și încep viața adultă având deja locuința sau studiile asigurate.

Termenul este o formă de satiră socială, dar și o expresie a frustrării. În limbajul generației tinere apar tot mai multe astfel de simboluri ale inegalității.

Pentru că aceste diferențe nu mai sunt doar statistici – ele sunt vizibile în viața de zi cu zi: în prețurile locuințelor, accesul la studii în străinătate, oportunitățile de internship și pe piața muncii.

"Mă simt îngrozitor în legătură cu asta. Este foarte nedrept și frustrant când mă gândesc la colegii mei care au un start mult mai ușor în viață. Am impresia că nu s-au confruntat cu dificultăți reale, ceea ce face situația și mai nedreaptă”, spune Anna, studentă la Universitatea Cardinal Stefan Wyszyński din Varșovia.

Un paradox politic

Poate cel mai paradoxal aspect este că această conștientizare a inegalității nu se traduce întotdeauna în sprijin pentru politici de redistribuire. În Polonia, partide precum Confederația, de extremă dreapta, câștigă popularitate promovând reduceri drastice de taxe și un rol mai mic al statului.

Cu alte cuvinte, ele propun soluții care ar putea crește și mai mult importanța averii private în determinarea șanselor în viață. Acest lucru evidențiază o problemă mai profundă: nemulțumirea tinerilor nu urmează întotdeauna o direcție politică clară, ci se manifestă mai degrabă ca o emoție difuză - un amestec de frustrare față de sistem, elite și instituții.„Statul nu sprijină deloc studenții. Mulți sunt nevoiți să renunțe la studii pentru că nu se pot întreține fără ajutorul părinților. Cei care continuă trebuie să muncească de două ori mai mult”, adaugă Anna.

O generație de sceptici

Timp de decenii, modelul social european s-a bazat pe promisiunea mobilității sociale: dacă muncești din greu, poți reuși. Astăzi, tot mai mulți tineri încep să se îndoiască de această promisiune.Nu este încă o revoluție socială. Dar este un semnal important - o creștere a scepticismului față de însăși ideea de egalitate de șanse, una dintre bazele Europei postbelice.Iar atunci când o generație tânără începe să pună sub semnul întrebării promisiunea fundamentală a sistemului, chiar și niveluri moderate de nemulțumire pot deveni, în timp, o forță puternică - capabilă să schimbe peisajul politic al continentului.