Emmanuel Macron a discutat în Polonia cu Donald Tusk despre descurajarea nucleară

Descurajare nucleară, sateliți militari, industria de apărare: liderii pro-europeni Emmanuel Macron și Donald Tusk s-au concentrat luni, la Gdansk, în Polonia, pe consolidarea cooperării franco-poloneze, vizând o Europă mai puternică și mai suverană în fața Rusiei și a Statelor Unite.

Întâlnirea celor doi lideri este prima implementare concretă a Tratatului de prietenie și cooperare consolidată semnat pe 9 mai 2025 la Nancy, care a ridicat Polonia la nivelul principalilor aliați ai Franței, printre care se numără și Germania.

În contextul conflictului din Ucraina și al tensiunilor sporite cu Donald Trump pe tema războiului din Iran, "chestiunile de securitate și cooperare militară vor fi subiecte cheie" în timpul discuțiilor de la Gdansk (nordul Poloniei), a subliniat premierul polonez. "Împărtășim opinii foarte asemănătoarre cu privire la modul de a construi puterea Europei (...) suveranitatea Poloniei, a Franței și a Europei", a adăugat el în ajunul vizitei sale în orașul său natal.

În centrul discuțiilor s-a aflat descurajarea nucleară "avansată" propusă pe 2 martie de Emmanuel Macron către opt țări europene, cu Germania și Polonia în frunte, cu posibile exerciții comune și staționarea de aeronave franceze echipate cu arme nucleare pe teritoriile aliaților săi.

Președintele francez, însoțit de patru miniștri (Forțele Armate, Afaceri Externe, Energie și Cultură), a ajuns luni dimineață la Gdansk, un simbol al tulburărilor europene din secolul al XX-lea, este situat la aproximativ 150 de kilometri de Kaliningrad, avanpostul Rusiei în Uniunea Europeană, între Polonia și țările baltice.

În acest context tensionat, cei doi lideri vor discuta în special despre posibila "participare convențională" a Poloniei la descurajarea nucleară franceză, deși Franța își va păstra suveranitatea asupra utilizării forței, a precizat Palatul Élysée.

Forțele poloneze ar putea contribui la "alerta timpurie, apărarea aeriană sau atacuri la mare adâncime" în cazul unui conflict nuclear, punctează Parisul. Palatul Élysée promite, de asemenea, semnarea unui acord de parteneriat privind un "proiect de satelit de comunicații militare" cu "operatori francezi, polonezi și alți operatori europeni", pe măsură ce Polonia își dezvoltă capacitățile în acest domeniu.

O altă problemă cheie este "preferința europeană" în achiziționarea de echipamente de apărare, o prioritate pentru Emmanuel Macron, cu riscul de a-și îndepărta partenerii, în special pe cei din Europa de Est, care sunt foarte atașați de relația cu Statele Unite.

Pe plan economic, grupul francez EDF speră să-și prezinte argumentele în cadrul licitației pentru o a doua centrală nucleară poloneză.

