Eurodeputatul Eugen Tomac, "omul lui Traian Băsescu", a fost desemnat joi seară de președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou Guvern.

"Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi", a spus Nicușor Dan într-o declarație de presă.

Președintele a explicat că în mai 2025, România a avut alegeri a ieșit în număr mare la vot, iar în opinia sa oamenii au votat "mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri".

"Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României, care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an", a continuat el.

Numai că, în timpul acestui proces, Nicușor Dan a reamintit că "au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care sau amplificat, și-am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicienii să prevaleze interesul de partid, nu interesul național, pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an".

"S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. Și s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația, oamenii evaluează, dezbat și își facă o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua", a punctat Nicușor Dan.

Președintele este de părere că în momentul acesta e important "să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum".

"Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și definirea bugetului pe 2027. Româniști doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și evident românii își doresc limitarea corupției", a mai transmis șeful statului.

În opinia sa, Eugen Tomac este "o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme și pentru asta e nevoie de experiență politică".

De asemenea, Dan a precizat că desemnarea de joi "e un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice, iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care-l definesc pentru poziția de prim-ministru".



Ce a spus Eugen Tomac

"Domnule președinte, vă mulțumesc! Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul Guvern. Primesc încrederea dvs. cu recunoștință și cu gândul la toți românii. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează", a declarat Eugen Tomac.

În acest spirit, Eugen Tomac a spus că își asumă "cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă, care să muncească pentru cetățenii".

"Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agenda binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare", a continuat premierul desemnat.

El a promis că va prezenta Parlamentului "o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic".

"Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră de apartenență la familie europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nici o prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și-i vedem impactul", a completat Tomac.

Premierul desemnat l-a asigurat pe președinte că echipa pe care o va forma "va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și, evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort".

Ce urmează

Premierul desemnat își formează echipa guvernamentală și finalizează programul de guvernare. În maximum 10 zile de la desemnare, acesta trebuie, conform Constituției, să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a listei de miniștri.

Miniștrii propuși sunt audiați în Comisiile parlamentare, care emit avize consultative. Camera Deputaților și Senatul se reunesc în ședință comună și votează învestirea Guvernului. Dacă Guvernul primește votul de încredere, președintele îl numește oficial prin decret, iar apoi membrii Cabinetului depun jurământul în fața președintelui.

Dacă Parlamentul respinge propunerea, care trebuie să adune cel puțin 233 de voturi, președintele poate desemna un alt candidat. Dacă două propuneri de Guvern sunt respinse în termen de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate.

