Eurodeputații laudă eforturile solide de reformă ale R. Moldova în ciuda interferențelor Moscovei

Într-un raport adoptat miercuri, deputații europeni laudă angajamentul exemplar al Republicii Moldova față de calea sa de aderare la UE, avertizând în același timp asupra continuării interferențelor externe conduse de Rusia.

Textul a a fost adoptat de Comisia pentru Afaceri Externe, cu 58 de voturi pentru, 16 împotrivă și 3 abțineri.

Documentul salută progresul constant al Guvernului moldovean în ceea ce privește reformele legate de UE, în ciuda confruntării cu provocări interne și externe semnificative, nu în ultimul rând interferența ostilă persistentă a Rusiei în afacerile interne ale țării.

În ceea ce privește procesul formal de extindere a Republicii Moldova la UE, deputații salută finalizarea cu succes a procesului bilateral de selecție și îndeamnă statele membre să deschidă „clusterele de negociere” fără alte întârzieri - în conformitate cu abordarea bazată pe merit.

De asemenea, europarlamentarii subliniază că deschiderea negocierilor formale de aderare la UE cu Republica Moldova ar semnala că UE recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării, afirmând că orice proces de negociere nu ar trebui blocat sau întârziat din cauza problemelor bilaterale.

Reforma sectorului justiției, lupta împotriva corupției

Raportul ia act de evaluarea Comisiei Europene conform căreia Republica Moldova a înregistrat progrese bune în reformarea sectorului justiției din țară. Raportul reamintește autorităților moldovene angajamentul lor de a urma recomandările Comisiei de la Veneția și de a se asigura că procesul de verificare a judecătorilor și procurorilor se desfășoară într-un mod incluziv, previzibil și solid din punct de vedere juridic.

Acest lucru este esențial, se arată în raport, deoarece verificarea este esențială pentru asigurarea încrederii publice în sistemul judiciar, eliminarea judecătorilor compromiși și consolidarea statului de drept ca piatră de temelie a integrării în UE.

Deputații europeni iau act, de asemenea, de progresele constante ale Republicii Moldova în prevenirea și combaterea corupției, subliniind în același timp că eforturile anticorupție trebuie continuate într-un mod consecvent, depolitizat și transparent. De asemenea, aceștia subliniază importanța continuării abordării influenței structurilor oligarhice în viața politică, economică și mediatică, ca priorități cheie pentru avansarea parcursului european.

Interferență persistentă a Rusiei în Republica Moldova

Deputații europeni lansează, de asemenea, un avertisment dur cu privire la presiunea și interferența continuă a Rusiei asupra afacerilor interne și proceselor democratice ale Republicii Moldova, precum și la încercările de a semăna divizare în societatea moldovenească pe parcursul aderării sale la UE.

Aceștia afirmă că interferența malignă a Rusiei este un proces continuu și în evoluție, care necesită o monitorizare constantă și răspunsuri bazate pe o abordare a întregii societăți, precum și capacități și resurse instituționale adecvate.

Deputații europeni solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să își consolideze sprijinul pentru reziliența instituțională, capacitățile de comunicare strategică, securitatea cibernetică, mass-media independentă și garanțiile democratice ale Republicii Moldova.

De asemenea, aceștia solicită Comisiei Europene și țărilor UE să asiste Republica Moldova în abordarea unor probleme precum fluxurile financiare ilicite, dezinformarea și interferența electorală, inclusiv prin sancțiuni specifice și măsuri de monitorizare cibernetică.

Integritate teritorială



În ceea ce privește regiunea separatistă Transnistria, textul reiterează angajamentul de lungă durată al Parlamentului European față de integritatea teritorială a Republicii Moldova și o soluționare pașnică a conflictului. Aceasta include apeluri adresate Rusiei de a retrage tot personalul militar, echipamentele și munițiile din zonă.

Deputații europeni își exprimă sprijinul pentru eforturile depuse de autoritățile moldovene pentru reintegrarea treptată a Transnistriei și solicită UE să contribuie activ la un proces de reintegrare pașnică, inclusiv prin finanțare.



