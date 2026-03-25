Europa sub războiul hibrid: Rusia vizează Flancul Estic al NATO

Federația Rusă duce de ani de zile un război hibrid multidimensional împotriva Europei, combinând atacuri cibernetice, operațiuni de dezinformare, spionaj, sabotaj fizic și instrumentalizarea migrației.

Polonia nu este doar o țintă, ci un teren de testare unde Moscova sondează limitele hotărârii întregii Alianțe Nord-Atlantice, scrie Adam Radoliński, de la FocusEurope.pl, parte a proiectului EastFlank.eu.

Amenințările hibride - activități desfășurate sub pragul războiului, combinând atacuri cibernetice, operațiuni informaționale, activități de informații și sabotaj - au devenit unul dintre instrumentele cheie ale competiției în secolul XXI. Eficacitatea lor provine nu numai din dificultatea de a identifica clar făptuitorul, ci și din capacitatea lor de a exercita o presiune treptată asupra societăților, economiilor și instituțiilor statului.

„Polonia este acum una dintre principalele ținte ale activităților hibride rusești în întreaga Uniune Europeană. Analizele americane indică în mod explicit că Rusia tratează Polonia ca pe un fel de «fază zero a războiului». În opinia mea, suntem un laborator pentru testarea diferitelor forme de război hibrid și presiune asupra Occidentului”, spune Aleksander Olech, coautor al raportului „Polonia ca țintă a atacurilor hibride rusești” și redactor-șef al Defence24.com.

Olech subliniază că metodele testate cu succes în Polonia sunt aplicate ulterior în alte țări. În ciuda progreselor în construirea rezilienței, Polonia rămâne în prima linie și trebuie să își adapteze continuu mecanismele de securitate.

Timp de mulți ani, Polonia a fost una dintre principalele ținte ale atacurilor hibride rusești - aceasta a început chiar înainte de agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în 2008 și a Ucrainei în 2014. Cu toate acestea, după 24 februarie 2022, odată cu invazia la scară largă a Rusiei și transformarea Poloniei în principalul centru logistic pentru ajutor către Kiev, atât numărul, cât și intensitatea atacurilor au crescut dramatic.

Modelarea opiniei publice

După cum arată raportul, Polonia se află ferm în vizorul serviciilor de informații rusești, al agenților plătiți, al contractorilor militari privați și al persoanelor neștiutoare care desfășoară activități ostile și dăunătoare. Operațiunile hibride ale Moscovei pe teritoriul polonez afectează securitatea națională în mai multe domenii - militar, cibernetic și informațional - unde scopul este de a perturba fluxul de informații și de a modela opinia publică.

În acest context, o provocare deosebită vine din partea așa-numiților „agenți unici” - persoane recrutate pentru acte singulare de sabotaj sau subversiune, adesea prin canale de comunicare anonime și plăți rapide în criptomonede.

„Aceste tipuri de operațiuni sunt dificil de detectat deoarece nu necesită contact pe termen lung cu serviciile de informații rusești”, explică expertul.

În special, polonezii reprezintă 19% dintre cei implicați în astfel de activități. Olech observă că motivația principală nu este ideologică, ci financiară. În același timp, el subliniază că, deși politicienii ar trebui să evite exploatarea unor astfel de atacuri pentru competiția politică internă, această narațiune este totuși frecvent utilizată.

Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri din ultimele luni este că KGB-ul din Belarus este în prezent mai activ pe teritoriul polonez decât FSB-ul rus.

„Observăm o activitate semnificativă a KGB-ului belarus în Polonia, dar în multe cazuri este implicat și GRU-ul rus, rămânând unul dintre actorii cheie în operațiunile de informații din regiune”, adaugă expertul Defence24.

Strategia de război din umbră a Rusiei

Polonia face parte dintr-o imagine mult mai amplă. Astăzi, Rusia tratează efectiv toți membrii UE și NATO ca potențiale ținte, în timp ce retorica Kremlinului a devenit un instrument sistemic de presiune. Serghei Lavrov a portretizat în repetate rânduri UE ca fiind slabă și destabilizatoare, acuzând Bruxelles-ul de manipularea organizațiilor precum OSCE și punând la îndoială legitimitatea arhitecturii de securitate a Europei - NATO, OSCE și Uniunea însăși.

Doctrina nucleară a lui Putin din 2024 prevede explicit că statele non-nucleare „asociate” cu sau dependente de o putere nucleară pot deveni ținte dacă Moscova percepe că interesele sale vitale sunt amenințate. În practică, acest lucru se aplică tuturor țărilor UE care susțin Ucraina.

În același timp, Putin insistă public că Rusia nu are nicio intenție de a ataca NATO, respingând avertismentele occidentale ca fiind „absurde” sau propagandistice. Analiștii indică o discrepanță evidentă între retorica bazată pe descurajare și limbajul formal al doctrinei.

În ciuda progreselor în construirea rezilienței - Polonia a tras lecții de la statele baltice și nordice, în special în protejarea infrastructurii critice și contracararea operațiunilor informaționale - țara, așa cum notează Olech, „rămâne în prima linie și trebuie să își adapteze continuu mecanismele de securitate”.

Recrutare prin intermediul platformelor de jocuri și criptomonede

Mașinăria de recrutare a Rusiei se orientează din ce în ce mai mult către instrumente care, până de curând, păreau mai apropiate de science fiction decât de războiul modern. Platformele de jocuri și canalele de comunicare din jocuri apar ca noi spații pentru recrutarea de indivizi pentru a efectua operațiuni de sabotaj.

„Acesta nu este un fenomen nou. Recrutarea prin intermediul platformelor de jocuri a fost observată anterior în Orientul Mijlociu și Statele Unite”, notează Olech.

„Cu toate acestea, acum vedem cum aceste metode apar și în Europa, inclusiv în Polonia. Mediile de jocuri oferă anonimat, facilitând stabilirea contactului cu potențiali operatori”, adaugă el.

În același timp, noi canale de finanțare evoluează. Principala preocupare constă în piețele de criptomonede slab reglementate - în special tranzacțiile over-the-counter (OTC) - care permit transferuri în afara sistemului financiar tradițional. Olech subliniază că, deși în ultimii ani au fost introduse numeroase reglementări, atât în ​​Polonia, cât și la nivelul UE, „există încă modalități prin care persoanele implicate în activități de sabotaj și subversive pot ocoli controalele financiare”.

Plățile variază în funcție de nivelul de risc și complexitate - de la doar câțiva dolari pentru acte minore precum graffiti, la aproximativ 400 de dolari pentru instalarea echipamentelor de supraveghere și până la 10.000 de dolari pentru infracțiuni grave, inclusiv crime.

Arsenalul Kremlinului: De la dezinformare la incendiere

Gama de instrumente utilizate de Federația Rusă împotriva Poloniei este largă și se extinde continuu. Operațiunile hibride utilizează o gamă largă de metode, inclusiv instrumentalizarea migrației – așa cum s-a văzut în timpul crizei de la granița polono-belarusă.

O componentă cheie a acestor operațiuni este activitatea în spațiul cibernetic – de la atacuri la scară largă asupra site-urilor web guvernamentale și de infrastructură critică până la campanii sofisticate de exfiltrare a datelor care vizează informații militare și personale.

„Toate aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie hibridă coordonată care vizează paralizarea funcțiilor statului, alimentarea haosului social, slăbirea moralului și testarea limitelor rezilienței Poloniei ca membru al NATO și al Uniunii Europene”, susțin autorii raportului.



În opinia lor, o evoluție deosebit de alarmantă este gruparea incidentelor în 2025, când atacurile s-au intensificat simultan în mai multe domenii: incendiere, atacuri cu drone, spionaj, atacuri cibernetice, dezinformare, presiunea migrației și sondarea mecanismelor de răspuns. Autorii nu lasă prea multe îndoieli cu privire la ceea ce ne așteaptă: în 2026 se așteaptă un număr și mai mare de atacuri hibride.

„Federația Rusă este hotărâtă să demonstreze, cu orice preț, că poate «răni» o țară NATO fără a se confrunta cu consecințe reale”, adaugă ei.

Doctrină, retorică și realitate

Cea mai gravă slăbiciune a arhitecturii de securitate actuale este lipsa unui răspuns coerent și coordonat al Aliaților la amenințările hibride.

„Provocarea cheie este trecerea de la reacții fragmentate, de la caz la caz, la o abordare cu adevărat la nivelul întregii NATO. Aceasta înseamnă o coordonare mai puternică între statele membre, proceduri comune pentru răspunsul la incidentele hibride și mecanisme clare de sancțiune care vizează statele care desfășoară astfel de operațiuni”, spune Olech, subliniind că „răspunsul la Rusia nu poate fi proporțional - trebuie să fie disproporționat și decisiv”.

În opinia sa, strategia NATO ar trebui să se concentreze mai presus de toate pe descurajare.

„Un element crucial este demonstrarea capacității militare - aceasta include o prezență sporită a NATO pe flancul estic, exerciții militare regulate și dezvoltarea capacităților de apărare cibernetică”, adaugă Olech.

Analiștii UE și ai aliaților împărtășesc în general această evaluare. Grupurile de experți europene susțin că, în cazul unei confruntări militare limitate, cel mai probabil obiectiv al Rusiei nu ar fi cucerirea teritorială, ci coerciția politică - forțarea unor concesii, cum ar fi retragerea forțelor NATO din noile state membre, limitarea infrastructurii militare din apropierea granițelor Rusiei sau demontarea sistemelor de apărare antirachetă din Polonia și România.

În același timp, experții rămân împărțiți în ceea ce privește amploarea reînarmării Europei. Unii solicită investiții majore în apărarea antirachetă și în capacități de atac de precizie cu rază lungă de acțiune, în timp ce alții avertizează că astfel de mișcări ar putea consolida narațiunea Moscovei despre o „Europă militarizată” și ar putea reduce pragul nuclear al Rusiei.

Ucraina: Tăcerea lui Zelenski și deficitul de încredere

Operațiunile de dezinformare ale Kremlinului joacă un rol deosebit de semnificativ. Campaniile rusești încearcă în mod constant să erodeze sprijinul european pentru Ucraina, prezentându-i pe liderii UE ca fiind instigatori la război iraționali și pe Uniunea însăși ca o „glumă geopolitică”. Scopul este de a adânci polarizarea și de a submina procesul decizional atât la Bruxelles, cât și în capitalele din prima linie, inclusiv la Varșovia.

În acest context, cetățenii ucraineni au devenit un element important al războiului hibrid - atât ca victime ale manipulării rusești, cât și, uneori, ca instrumente ale acesteia. Olech are o opinie critică asupra răspunsului Kievului.

„Pe termen lung, Ucraina ar putea avea cel mai mult de pierdut din astfel de incidente, deoarece acestea afectează negativ încrederea publicului în Polonia. Ucraina trebuie să înțeleagă că sprijinul din partea Poloniei este crucial”, subliniază Olech.

Potrivit acestuia, partea ucraineană se concentrează în principal pe atribuirea responsabilității Rusiei – ceea ce este justificat – dar nu ia suficiente măsuri preventive care să îi vizeze pe propriii cetățeni care locuiesc în Polonia.

„Încă lipsește o cooperare clară atât la nivel politic, cât și la nivel societal. Președintele Volodimir Zelenski nu a răspuns deloc, ceea ce consider o mișcare foarte slabă”, conchide expertul.

Războiul Rece 2.0 și gestionarea rivalității

Pe lângă activitățile militare și hibride, Moscova desfășoară campanii de informare intensificate, menite să adâncească polarizarea socială în Europa, să submineze încrederea în instituțiile democratice și să erodeze sprijinul pentru sancțiuni și ajutor militar acordat Ucrainei. Mesajele rusești îi prezintă pe liderii UE drept „instigatori la război iresponsabili” și pe Uniunea însăși drept o „glumă geopolitică”.

După cum notează analiștii de la RUSI, forma pe termen lung a relațiilor UE-Rusia va depinde de trei factori cheie: rezultatul războiului din Ucraina, ritmul reconstrucției apărării Europei și durabilitatea angajamentelor de securitate transatlantice.

Guvernele din prima linie avertizează asupra unei ferestre relativ înguste – măsurată în ani, nu în decenii – timp în care Rusia și-ar putea reconstrui forțele convenționale și ar putea testa hotărârea NATO. Între timp, unii lideri și segmente ale opiniei publice din Europa de Vest rămân sceptici cu privire la cele mai pesimiste scenarii, argumentând că probabilitatea unui atac rusesc deliberat, la scară largă, asupra UE sau NATO rămâne limitată deocamdată.

Paralizia politică din cadrul UE legată de sprijinul acordat Ucrainei, precum și diviziunile interne, ar putea – prin slăbirea aparenței de unitate – să crească stimulentul Moscovei de a sonda apărarea europeană prin activități hibride și operațiuni limitate sub pragul unui răspuns complet al aliaților.

Pe termen lung, încadrarea UE de către Rusia ca o țintă militară legitimă, combinată cu disponibilitatea sa de a reduce pragurile nucleare, este probabil să consolideze o relație profund antagonistă și puternic securizată între Moscova și Bruxelles. Dacă această dinamică se va transforma într-un nou Război Rece sau într-o formă de rivalitate gestionată – cu norme mai puternice împotriva atacurilor directe pe teritoriul UE – va depinde de cursul războiului din Ucraina, de ritmul reînarmării europene și de rezistența angajamentelor transatlantice.

