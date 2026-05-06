Exerciții militare de amploare în Estonia, cu lecții din războiul din Ucraina

Estonia găzduiește săptămâna aceasta exercițiile militare Spring Storm 2026, scopul manevrelor fiind exersarea planificării și executării operațiunilor defensive în condiții simulate de război convențional, scrie Kyiv Post.

Programul de pregătire din acest an a fost semnificativ actualizat, ținând cont de experiența și lecțiile războiului ruso-ucrainean, relatează Delfi. Ministerul Apărării de la Tallinn a transmis că principala sarcină a exercițiilor este exersarea planificării și executarea operațiunilor defensive în cooperare cu divizia estoniană și forțelor aliate în condiții simulate de conflict convențional major. O atenție specială este acordată coordonării între diferite categorii de forțe și unități internaționale. Exercițiile vor implica peste 12.000 de militari din mai multe state și vor dura până pe 1 iunie, iar principalele activități se vor desfășura în orașele estoniene, dar vor include și regiunile de nord-est ale Letoniei.

La exerciții participă Letonia, Lituania, SUA, UK, Canada, Finlanda, Suedia, Danemarca, Olanda, Franța, Polonia, Ucraina, Cehia, Germania, România, Portugalia.

Implicarea teritoriului leton are scopul de a consolida cooperarea militară transfrontalieră și de a sincroniza acțiunile unităților din zonele de frontieră ale celor două state. În antrenamentele de luptă din apropierea Letoniei, sunt implicate forțe militare din Estonia, Regatul Unit, Franța și Letonia. O caracteristică esențială a Spring Storm 2026 este integrarea experienței militare ucrainene. Militarii vor exersa metode moderne de apărare și utilizarea pe scară largă a sistemelor fără pilot. Exercițiile din acest an sunt cele mai ample de până acum, dar sunt organizate în mod tradițional de Estonia încă din 2003.

Kyiv Post amintește în contextul acestor manevre militare că adjunctul ministrului de externe al Federației Ruse, Aleksandr Grușko, a declarat recent că NATO ar exersa blocada și capturarea regiunii Kaliningrad. Potrivit oficialului rus, aceste scenarii sunt simulate în cadrul exercițiilor Forței Expediționare Comune (JEF) - o coaliție de 10 țări condusă de Regatul Unit. Kaliningrad, o enclavă rusească între Polonia și Lituania, rămâne unul dintre principalele puncte de tensiune în relațiile dintre Moscova și Alianța Nord-Atlantică. Grușko a mai afirmat că activitatea NATO în regiune creează riscuri pentru navigația internațională și activitatea economică. Potrivit acestuia, în zona respectivă, operează deja un grup naval al Alianței, inclusiv forțe de contramăsuri împotriva minelor.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA