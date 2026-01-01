Explicativ cu Vitalie Cojocari. Ce riscuri ar fi fost dacă piloții trăgeau asupra dronei din Galați

Ministerul Apărării confirmă: drona care a atacat un bloc din Galați și a rănit doi oameni este „de proveniență rusească”. Radu Miruță spune că războiul de lângă România „este o realitate”.

Radu Miruță a avut o reacție pe Facebook despre atacul de noaptea trecută. Spune că războiul de lângă România „este o realitate”. Și că trebuie să fim responsabili să luăm „decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații”. Anunță faptele pe care le știe: Era o dronă Geran 2(dronă rusească).