Explicativ cu Vitalie Cojocari. Ce riscuri ar fi fost dacă piloții trăgeau asupra dronei din Galați

Ministerul Apărării confirmă: drona care a atacat un bloc din Galați și a rănit doi oameni este „de proveniență rusească”. Radu Miruță spune că războiul de lângă România „este o realitate”.
Radu Miruță a avut o reacție pe Facebook despre atacul de noaptea trecută. Spune că războiul de lângă România „este o realitate”. Și că trebuie să fim responsabili să luăm „decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații”. Anunță faptele pe care le știe: Era o dronă Geran 2(dronă rusească).
- Drona a fost urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați. Avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere.
- Drona a zburat 4 minute înainte de a lovi blocul.
- Dacă piloții trăgeau asupra dronei, erau multe riscuri. Aici este important să vedem despre ce riscuri vorbește.
- Radu Miruță spune că e zonă locuită și puteau apărea pagube mari în Galați. Mai este un risc grav. Proiectilul tras de piloți putea ajunge în Ucraina și asta putea fi „considerată o imixtiune în războiul din Ucraina, iar România sa fie considerată parte în conflict”.
- Altfel zis, România are această frică, de a nu fi atrasă în conflictul din Ucraina.
- Ministrul Apărării mai spune că a discutat la telefon cu Mark Rutte, secretarul general al NATO. L-a rugat să-l ajute cu apărarea antiaeriană până când vor veni sistemele anti-dronă cumpărate de MAPN.
- Miruță mai acuză că România nu s-a întărit cu sisteme de apărarea antiaeriană de la începutul războiului pentru că „cine a avut decizia asta nu a luat-o”. Nu spune cine trebuia să ia această decizie!
- Anunță că vor fi luate ”noi măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic”. O parte le va anunța în următoarele ore. Acestea sunt declarațiile. Părerile, ca de obicei, vă aparțin!
