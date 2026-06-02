Explicativ cu Vitalie Cojocari. Cel mai important militar român este anchetat de DNA pentru corupție

"România s-a trezit astăzi într-o situație militară dificilă. Nu are legătură cu dronele, înzestrarea. Are legătură cu gradul de încredere în conducerea Armatei. Să vă explic", scrie Vitalie Cojocari.

Jurnalistul explică în ce constă poziția Șefului Statului Major al Armatei, care sunt atribuțiile diferitelor instituții, potrivit Constituției, și ce implicații are cercetarea DNA a generalului Gheorghiță Vlad.

Cel mai important militar român este anchetat de DNA pentru corupție. E vorba de Șeful Statului Major al Apărării, Generalul Gheorghiță Vlad. Curios în toată această afacere este motivul pentru care este investigat.

Vă mai amintiți de generalul Zisu? Fusese acuzat de un prejudiciu de peste 2 milioane de euro. Procurorii găsiseră la el tablouri, ceasuri de lux, genți Louis Vuitton. Ei bine, generalul Gheorghiță Vlad a fost acuzat de procurorii DNA că ar fi ajutat-o pe fiica secretarului CSAT să ajungă la locul de buget la Universitatea de Educație și Sport.

Șeful Statului Major al Apărării a venit astăzi la DNA. Era îmbrăcat în civil. Ar fi fost un efect uriaș să fie văzut venind în uniformă la DNA.

Acum trebuie să înțelegeți un lucru.

Șeful Statului Major al Apărării este militarul cel mai important din punct de vedere al puterii de decizie operaționale din România.

Constituția spune că Președintele este comandantul forțelor armate. Un ministru conduce ministerul Apărării.

Doar că și președintele și ministrul sunt civili. Ei iau deciziile politice.

Autoritatea militară supremă este la Șeful Statului Major al Apărării. El nu primește ordin de la niciun alt militar. El primește ordine de la președinte și ministrul apărării.

Recent, Generalul Gheorghiță Vlad a participat la Bruxelles, la reuniunea Comitetului Militar al NATO și al Comitetului Militar al Uniunii Europene. Vedeți poza.

El reprezintă Armata Română în relațiile internaționale. El este sunat de generali NATO. El este cel responsabil de mobilizare, dacă România este atacată. El trebuie să fie omul în care armata să aibă cea mai mare încredere. De cuvântul lui depinde viața și moartea multor români. Ei bine, cel mai important militar român este acum acuzat de corupție.

Și ce corupție? Este acuzat că a facilitat intrarea la facultate, la buget a fiicei unui înalt funcționar român.

Generalul Gheorghiță Vlad spune: ”Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte.”

Dacă este adevărată învinuirea, cum poate românul cu cel mai important rang militar să-și risipească energia pe așa ceva? De ce să faci una ca asta? Dacă nu este adevărat, dacă învinuirile sunt greșite, cum poate justiția din România să eșueze în halul acesta?

Orice ar fi, România este într-o situație neplăcută.

E neplăcut și jenant. Încrederea românilor în instituțiile statului e oricum șubrezită.

Armata rămăsese instituția în care românii aveau cea mai mare încredere.

Potrivit unui studiu INSCOP Research, 63% dintre români aveau destul de multă și foarte multă încredere în Armată. Mai multă chiar decât în Biserică - 58%. Iar încrederea, prieteni, este foarte importantă pentru Armata Română. Nu în zadar are deviza oficială „Onoare și Patrie”.

România este astăzi într-o situație militară dificilă. Și nu are legătură cu dronele, înzestrarea. Ci cu încrederea, onoarea.