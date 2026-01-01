Extremistul Simion,după ce o dronă a căzut în Galați: Dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă

Liderul extremist al AUR, George Simion, face apel ca actuala guvernare să nu mai dea foc la țară și să lase un Guvern "legitim" să preia puterea.

"Nu a fost ușor în al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea. Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației.

Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele… Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă", a scris Simion pe pagina lui de Facebook.