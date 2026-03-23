Fico: O posibilă schimbare de guvern în Ungaria ar pune capăt bunelor relații cu Slovacia

Premierul slovac Robert Fico consideră că Viktor Orbán are dreptate din punct de vedere politic când blochează aprobarea împrumutului ucrainean și îl consideră pe prim-ministrul ungar un politician experimentat.

Robert Fico a vorbit, la radioul public slovac, și despre subiectele importante de politică externă și internă, a relatat cotidianul și portalul de știri de limbă maghiară Újszó, publicat la Bratislava.

Portalul de știri care a analizat interviul de radio a subliniat: premierul slovac consideră că posibilitatea dezintegrării NATO este un scenariu absolut real, ceea ce, în opinia sa, s-ar putea întâmpla odată cu retragerea Statelor Unite. Fico consideră că vechea ordine mondială se îndreaptă spre colaps, în timp ce ONU sau Uniunea Europeană nu mai sunt capabile să influențeze evenimentele.

"În acest climat, Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe propria putere economică. Trebuie să uităm de stupiditățile ecologice care ne frânează industria și economia", a explicat Fico, care crede că războaiele iraniene și ruso-ucrainene, combinate cu intervenția venezueleană și o posibilă intervenție cubaneză, semnalează începutul unui conflict major, global.

Potrivit lui Fico, Viktor Orbán "are dreptate din punct de vedere politic" când blochează aprobarea împrumutului ucrainean și îl consideră pe premierul ungar un politician experimentat. Premierul slovac a declarat că se teme că o posibilă schimbare de guvern în Ungaria ar pune capăt bunelor relații dintre cele două țări, dar a adăugat, în același timp, că nu va susține direct niciun partid înainte de alegeri și nu va participa la evenimentele de campanie în Ungaria, a menționat portalul hirado.hu, citat de ziarul Magyar Hirlap.

