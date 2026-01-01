Forțele Navale Ucrainene anunță că drona marină e ucraineană și a pierdut controlul

În timp ce executa misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României.

”Forțele Marinei Militare ale Ucrainei au transmis ”informațiile necesare Forțelor Marinei Militare ale României pentru a preveni pierderi în rândul populației civile”, potrivit unui comunicat publicat pe Facebook.

Drona maritimă a pierdut controlul după ce a fost perturbată de sistemele de război electronic rusești în timp ce opera în Marea Neagră, scrie Kyiv Post.

Și MAE de la Kev spune că Forțele Marinei Militare au informat partea română ”în timp util” despre drona care a pierdut controlul din cauza bruiajului rusesc.



”Autoritățile de resort ale ambelor state au fost în strânsă legătură de atunci, au preluat controlul situației și s-au asigurat că zona este sigură. O astfel de coordonare eficientă a permis luarea măsurilor necesare pentru a preveni vătămarea civililor”.



”Acest incident arată încă o dată că agresiunea continuă și la scară largă a Rusiei reprezintă o amenințare nu numai pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune. Coordonarea eficientă este esențială pentru a atenua consecințele acesteia asupra țărilor vecine”, spune MAE ucrainean.



Autoritatea Navală Română a transmis, într-un comunicat, că drona marină ucraineană nu putea fi detectată de radarul ANR.

”Ambarcațiunile de mici dimensiuni, precum și obiectele pentru utilizare militară care nu au o structură metalică sau sunt construite pentru a împiedica observarea pe radar, sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. În asemenea situații, identificarea, confirmarea și urmărirea unei ținte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă cu echipamentele din dotarea Autorității Navale”, precizează instituția.

