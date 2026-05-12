Germania investește peste 10 milioane de euro în centre de instruire militară din Ucraina

Germania investește peste 10 milioane de euro în infrastructura centrelor de instruire militară din Ucraina, în cadrul unei inițiative a UE menite să asigure capacitatea de luptă pe termen lung a armatei ucrainene.

Potrivit Ukrinform, care citează ZDF, anunțul în acest sens a fost făcut de ministrul german al apărării, Boris Pistorius, aflat luni într-o vizită neanunțată la Kiev.

"Germania contribuie financiar cu peste 10 milioane de euro la inițiativa UE privind crearea unor centre de instruire militară în Ucraina. Prin această finanțare, republica federală sprijină infrastructura necesară pentru crearea unei instituții de instruire complete", se arată în comunicat.

Potrivit lui Pistorius, crearea unor astfel de centre direct în Ucraina are drept scop susținerea capacității de apărare a Forțelor Armate ucrainene la un nivel adecvat chiar și după încheierea fazei active a luptelor.

Pe lângă dezvoltarea infrastructurii în interiorul Ucrainei, Germania continuă să instruiască militari ucraineni în poligoanele sale. Până în prezent, aproape 27.000 de militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei au trecut deja prin etape de pregătire în Germania.

