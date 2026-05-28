Germania și Olanda vor înființa un centru de comandă NATO în țările baltice

Un corp de armată germano-olandez va prelua comanda forțelor terestre NATO din Estonia și Letonia la sfârșitul acestui an pentru a consolida Flancul Estic al alianței împotriva unui potențial atac rusesc, a anunțat joi Ministerul german al apărării.

Corpul Germano-Olandez (1GNC) urmează să preia rolul unui cartier general tactic în cadrul planificării NATO până la jumătatea anului. Acest lucru va oferi Corpului 1GNC un rol de lider pe #FlanculEstic al NATO, în special în regiunea Estoniei și Letoniei. Desfășurarea unui cartier general tactic suplimentar pentru regiune consolidează coeziunea NATO și sprijină descurajarea împotriva Rusiei.

NATO intenționează să oficializeze noul rol al Corpului 1 Germano-Olandez în această vară.

Corpul 1GNC va prelua apoi comanda trupelor NATO și a elementelor naționale ale forțelor terestre staționate în Estonia și Letonia, fapt ce va conferi Corpului 1 Germano-Olandez "o responsabilitate semnificativă pentru desfășurarea de exerciții și alte activități pregătitoare, precum și, în caz de urgență, pentru apărarea Flancului Estic". Această responsabilitate revine în prezent Corpului Multinațional Nord-Est (MNC NE).

"Prin înființarea unui al doilea cartier general în regiune, alături de MNC NE, Germania și Olanda își demonstrează disponibilitatea și capacitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru descurajarea și apărarea Flancului Estic al NATO", precizează Ministerul german al apărării.

"Odată cu integrarea Corpului Germano-Olandez în planurile de apărare NATO, ambele națiuni își asumă o responsabilitate suplimentară pentru securitatea Europei. Ne menținem rolul și, împreună cu Corpul, contribuim la un model de succes de cooperare multinațională. Șaisprezece națiuni lucrează mână în mână la cartierul general al Corpului. Soldații germani și olandezi servesc deja cot la cot în fiecare zi în unitățile alocate. Exact așa funcționează interoperabilitatea și responsabilitatea europeană”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius.

1GNC este un cartier general capabil să comande o forță internațională de aproximativ 50.000 de soldați în timp de pace, precum și în situații de criză sau conflict. Astfel, cartierul general conduce unitățile subordonate în exerciții, măsuri de descurajare și - dacă este necesar - în caz de conflict.

Corpul Germano-Olandez a condus deja mai multe operațiuni de gestionare a crizelor și de menținere a păcii în trecut. Cartierul general a fost desfășurat în Afganistan ca parte a Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (ISAF) în 2003, 2009 și 2013. Din 2005 până în 2024, 1GNC a fost, de asemenea, în așteptare de șapte ori, de fiecare dată timp de un an, pentru Forța de Reacție Rapidă a NATO.

Comanda 1GNC, înființată în 1995, se desfășoară prin rotație între Olanda și Germania. Germania va comanda corpul până la începutul anului 2028. Pe lângă Olanda și Germania, alți 14 aliați NATO contribuie în prezent cu personal la cartierul general.