Grecia păzește deja și Bulgaria

Ministerul Apărării de la Sofia se întreabă unde să mute avioanele americane.

Sistemul grec de apărare antiaeriană Patriot este deja în funcțiune și acoperă teritoriul Bulgariei, a declarat ministrul interimar al Apărării de la Sofia, Atanas Zaprianov.

Grecia a anunțat că este pregătită să ajute Bulgaria și a desfășurat rachete Patriot și o pereche de avioane de vânătoare F-16 în partea de nord a țării din cauza războiului americano-israelian împotriva Iranului, scrie Mediapool.

"Am efectuat pregătirile adecvate pentru sistemul nostru de apărare antiaeriană (ADF). Trupele noastre de apărare antiaeriană sunt foarte bine pregătite și participă și ele”, a declarat Zaprianov.

El a adăugat că acest lucru nu se face deoarece există o amenințare militară directă la adresa Bulgariei.

"Suntem obligați să luăm măsuri pentru potențiale amenințări. Modernizăm sistemul existent în timp de pace cu o anumită creștere a sarcinilor, nimic mai mult", a comentat ministrul.

Ministrul Apărării a declarat că prezența avioanelor militare americane pe aeroportul din Sofia este permisă până la data de 31 mai, dar se lucrează la o posibilă relocare a acestora."Ideea premierului interimar este de a reduce aglomerația pe aeroportul din Sofia, deoarece după 15 aprilie numărul zborurilor crește. Această sarcină nu este atât de urgentă, dar vom lucra pentru a o implementa", a explicat Zaprianov.

Avioane militare americane au baza și la Sofia, ceea ce a provocat o serie de speculații în ultimele zile. Premierul interimar Andrei Ghiurov l-a însărcinat pe ministrul Apărării, Atanas Zaprianov, să întocmească un raport cu privire la posibilitatea relocării acestora, dar până în prezent nu au existat evoluții pe acest subiect.

În ceea ce privește posibila desfășurare temporară a aeronavelor americane la baza aeriană Mihail Kogălniceanu de lângă Constanța, în România, Atanas Zaprianov a declarat că acestea sunt relații bilaterale și nu există alte solicitări la adresa Bulgariei.

Bulgaria are dificultăți serioase în ceea ce privește securitatea spațiului său aerian. Încă se bazează doar pe complexe sovietice vechi și avioane de vânătoare MiG-29, ale căror resurse sunt aproape epuizate, iar întreținerea lor este practic imposibilă. Noile avioane de vânătoare F-16 nu au fost încă luate.

În plus, încă nu există radare moderne și este un secret cunoscut că există probleme cu acoperirea radar a țării.

Ministrul bulgar al Apărării: Nu avem solicitări din partea SUA de a amplasa avioane în bazele noastre

"Nu așteptăm asemenea solicitări din partea SUA. Acestea sunt relații bilaterale dintre SUA și alte țări, noi nu avem alte solicitări", a declarat de ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, în parlament, după ce a devenit clar că aeronavele americane vor fi amplasate la o bază militară din România, scrie 24CHASA.

"Avem un acord ratificat între Bulgaria și Grecia pentru operațiuni militare transfrontaliere. Avioanele noastre, împreună cu cele grecești, pot patrula. Suntem cu toții în sistemul unificat al NATO pentru apărare antirachetă și antiaeriană. Ceea ce vedem în Bulgaria, văd și ei în Grecia”, a mai spus ministrul.

"Noutatea este că doi ofițeri greci vor fi dislocați permanent în sistemul nostru de apărare antiaeriene pentru coordonare. Mâine vine ministrul Apărării din Grecia”, a anunțat Zaprianov. Ministrul bulgar al Apărării a explicat că prim-ministrul interimar bulgar, Andrei Ghiurov, se va întâlni mai întâi cu omologul său grec, Nikos Dendias, iar apoi el se va întâlni cu el.

"Începem să implementăm totul - atât aviația, cât și includerea bateriei Patriot în serviciul Armatei. Aceasta este deja în serviciu 16 ore, după ce au anunțat. Avem o acoperire completă. De asemenea, am făcut pregătirile necesare pentru sistemul nostru de apărare antiaeriană. Nicio rachetă nu a fost dată nimănui, rachetele noastre sunt aici. Trupele noastre de apărare antiaeriană sunt foarte bine pregătite, participă și ele”, a declarat ministrul Apărării.

"Nu facem toate acestea pentru că există o amenințare militară directă, imediată la adresa Bulgariei. Noi suntem obligați să luăm măsuri și pentru potențiale amenințări. Modernizăm sistemul existent de care dispunem în timp de pace cu o funcție sporită”, a adăugat el.

Ministrul Zaprianov a mai spus că Ministerul Apărării lucrează, la solicitarea prim-ministrului Ghiurov, pentru mutarea avioanele americane staționate pe Aeroportul "Vasil Levski" într-o altă locație. El a explicat din nou că acestea sunt în Bulgaria pentru exerciții militare în cadrul programului NATO și că au voie să stea între 17 februarie și 31 mai.

"Avem posiblitatea de a reevalua opțiunile privind locul și modul în care se poate realiza această separare. Ideea premierului este de a reduce aglomerația de pe aeroportul din Sofia după 15 aprilie, când va crește numărul de zboruri civile. Această sarcină nu este atât de urgentă, dar noi lucrăm la acest subiect”, a asigurat el.

Una dintre opțiunile de relocare, potrivit acestuia, este marea baza aeriană militară de la Bezmer, dar nu a confirmat dacă avioanele vor fi mutate acolo.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA