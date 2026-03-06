Grupul de luptă românesc "Getica", aflat pe front în Ucraina, caută piloți de drone

Grupul român de luptă "Getica", activ pe frontul din Ucraina, anunță că recrutează piloți de drone de interceptare, ingineri și infanterie pentru construcție de poziții defensive

"Romanian Battlegroup Getica crează o echipă separată, de sprijin, cu angajament direct limitat (operațiuni de sprijin in spatele frontului). Recrutăm pentru pozițiile de piloți de drone de interceptare (anti-aerian / C-UAS), ingineri FPV și infanterie pentru construcție de poziții defensive. Forțele armate ale Ucrainei vor asigura formarea prin cursuri de specialitate", se arată într-un mesaj postat pe Facebook de grupul de luptă.

În postare se mai spune că "poți să fii unul dintre primii piloți români de drone interceptoare anti-Shahed sau poți să înveți să le construiești in laboratoarele specializate ale FAU".

Procesul de recrutare se încheie pe data de 10 martie.



Romanian Battlegroup Getica este un grup de combatanți vorbitori de limbă română care luptă împotriva agresiunii ilegale a Rusiei în Ucraina și are ca obiectiv principal oprirea invaziei și întoarcerea la frontierele de stat ale Ucrainei din 1991.

"Considerăm că Federația „Dusă” (ironic, de la Rusă - n.r.) reprezintă un pericol existențial nu doar pentru vecinii noștri ucraineni, dar și pentru frații noștri din Republica Moldova și pentru frontierele de stat ale României.Valorile noastre sunt legate de pace, înțelegere între popoarele noastre vecine și susținere reciprocă, valori pe care le susținem prin acțiuni ferme și fără echivoc", spun luptătorii pe site-ul oficial.

