Guvernul aprobă negocieri pentru două acorduri strategice cu Republica Moldova și Ucraina

Guvernul a aprobat joi negocieri pentru două acorduri strategice cu Republica Moldova și Ucraina privind infrastructura de transport și conectivitatea regională.

Primul memorandum prive;te inițierea negocierii și semnării unui acord cu Guvernul Republicii Moldova pentru dezvoltarea, exploatarea și modernizarea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state, inclusiv construcția podului rutier de frontieră Ungheni–Ungheni peste râul Prut.

Acordul vizează implementarea investițiilor din coridorul strategic Tărășeni – Siret – Moțca – Ungheni – Berești și este corelat cu aplicarea Regulamentului (UE) 2025/1106 privind instrumentul SAFE. Documentul stabilește cadrul juridic, financiar și instituțional de cooperare, precum și mecanismele de coordonare a proiectelor. Totodată, acesta actualizează regimul anterior și prevede încetarea acordului semnat în 2022 privind podul Ungheni–Ungheni.

În paralel, Executivul a aprobat și memorandumul pentru negocierea unui acord similar cu Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, care vizează infrastructurile de transport strategice dintre Pașcani (România) și Tărășeni (Ucraina).

Proiectul este integrat în același coridor strategic regional și include lucrări majore precum Autostrada Pașcani–Suceava, Drumul Expres Suceava–Siret, modernizarea punctului de frontieră Siret–Porubne și a infrastructurii rutiere aferente pe teritoriul ucrainean.

Acordul cu Ucraina stabilește responsabilitățile privind finanțarea, proiectarea și execuția lucrărilor, inclusiv posibilitatea realizării unor intervenții de către partea română pe teritoriul ucrainean. De asemenea, este prevăzută constituirea unei Comisii Mixte pentru coordonarea implementării proiectelor și pentru asigurarea utilizării eficiente a fondurilor europene, inclusiv prin instrumentul SAFE.

