Guvernul ceh a "distrus" ajutorul umanitar extern ceh, spun ONG-urile

Organizațiile non-profit au acuzat Guvernul ceh că a desființat programul național de ajutor umanitar în străinătate, după ce coaliția de guvernare a redus drastic fondurile alocate în bugetul de stat pe 2026.

Organizațiile umanitare cehe care gestionează programele de ajutor au declarat pentru Update-EU că această decizie echivalează cu "distrugerea” asistenței umanitare cehe în străinătate", scrie Update-EU.cz, parte a proiectului EastFlank.eu.

"Camera Deputaților a aprobat un buget de stat veridic, complet și realist. Acesta asigură economii operaționale, contribuții mai mici pentru persoanele care desfășoară activități independente, salarii mai mari și energie electrică mai ieftină, ceea ce a contribuit la aducerea inflației din ianuarie la cel mai scăzut nivel din ultimii nouă ani”, a declarat ministrul ceh al finanțelor, Alena Schillerová (ANO), într-o conferință de presă după ce Parlamentul ceh a aprobat bugetul pentru 2026 în luna martie.

În culise, însă, bugetul a implicat realocări majore în mai multe capitole de cheltuieli.

Una dintre cele mai notabile creșteri a fost finanțarea activităților sportive. În schimb, guvernul a efectuat cea mai mare reducere a ajutorului umanitar extern, diminuând finanțarea cu 700 de milioane de coroane cehe (aproximativ 28,6 milioane de euro).

Ca urmare, cheltuielile pentru ajutorul umanitar vor fi cu până la 70% mai mici decât în bugetul de anul trecut. Organizațiile umanitare avertizaseră deja în februarie cu privire la reducerile planificate.

"Reducerile propuse în ceea ce privește ajutorul umanitar și pentru dezvoltare acordat de Republica Cehă în străinătate reprezintă un risc major nu numai pentru oamenii din regiunile aflate în criză, ci și pentru securitatea țării și prestigiul său internațional.

"Distrugerea" ajutorului umanitar

Update-EU i-a solicitat ministrului ceh de externe, Petr Macinka, să comenteze reducerea fondurilor alocate ajutorului extern. Răspunsul său a fost succint: "La maximul posibil", a scris el, fără a oferi alte detalii.

Organizațiile umanitare, însă, s-au exprimat mult mai deschis. Mai multe grupuri au afirmat că această decizie le va priva de o parte substanțială din finanțarea proiectelor.

ONG-ul People in Need a descris noul buget ca fiind o desființare efectivă a asistenței umanitare cehe.

"Propunerea de buget de stat, care înseamnă efectiv lichidarea ajutorului umanitar, de dezvoltare și pentru drepturile omului acordat de Cehia în străinătate, a fost, din păcate, aprobată. Aceste reduceri drastice vor afecta viețile a sute de mii de oameni care așteptau ajutor și, în unele cazuri, li se promisese deja acest lucru", a declarat Jan Mrkvička, directorul organizației pentru dezvoltare și ajutor umanitar.

Impact asupra serviciilor de bază

CARE Cehia s-a alăturat criticilor, avertizând că bugetul destinat ajutorului umanitar a finanțat accesul la apă potabilă, asistență medicală și educație pentru sute de mii de persoane din zonele de conflict și din regiunile afectate de crize umanitare.

"Ca urmare a deciziei guvernului, aceste programe vor înceta. În unele regiuni, oamenii vor rămâne fără servicii de bază – de exemplu, familiile strămutate de război fără acces la apă potabilă, copiii fără posibilitatea de a beneficia de educație sau persoanele în vârstă fără asistență medicală”, a declarat Katarína Král, directoarea organizației pentru strategie și strângere de fonduri.

Mrkvička a adăugat că finanțarea a susținut proiecte precum tratamentul copiilor malnutriți din Republica Democratică Congo, ajutorul pentru cele mai sărace comunități din Afganistan, sprijinul pentru repatrierea refugiaților sirieni și asistența umanitară în Gaza.

"Lista țărilor în care activăm și în care oamenii suferă din cauza războaielor și a dezastrelor naturale este, din păcate, lungă. Cred că dacă parlamentarii care au aprobat aceste reduceri fără a înțelege prea bine problema ar vedea aceste locuri cu ochii lor, ar avea probleme cu somnul noaptea”, a spus el.

Ajutorul ca investiție în securitate

Král susține că ajutorul umanitar nu este doar o expresie a solidarității, ci servește și intereselor strategice ale Cehiei.

"Ajutorul umanitar contribuie la stabilizarea regiunilor aflate în criză, la prevenirea unor noi conflicte și la reducerea riscului de migrație forțată. Din această perspectivă, reprezintă totodată o investiție în securitatea Europei, inclusiv în cea a Republicii Cehe”, a afirmat ea.

Mrkvička a adăugat că programele de ajutor contribuie la reputația internațională a țării și la relațiile economice ale acesteia.

"Acestea ne consolidează securitatea, consolidează reputația Republicii Cehe în străinătate și contribuie la deschiderea de oportunități de afaceri”, a spus el.

Potrivit organizațiilor umanitare, programele de ajutor au implicat, pe lângă ONG-uri, și companii private și instituții de stat, în timp ce serviciul diplomatic ceh a jucat un rol în pregătirea și evaluarea proiectelor.

"Acest lucru a creat un sistem bine conceput care a consolidat semnificativ reputația țării în străinătate, cu costuri relativ modeste. Republica Cehă pierde acum acest lucru ca urmare a unei decizii care pare mai degrabă ideologică decât pragmatică”, a spus Mrkvička.

Král a avertizat că reducerea ajutorului extern subminează unul dintre instrumentele standard ale politicii externe moderne.

"Asistența externă este un instrument normal utilizat de țările dezvoltate. Reducerea semnificativă a acesteia va slăbi poziția Republicii Cehe ca partener de încredere și amenință continuitatea proiectelor și expertiza pe care instituțiile și organizațiile cehe le-au construit de-a lungul deceniilor”, a spus ea.

Ecouri ale politicii lui Trump

Decizia Guvernului ceh seamănă cu o mișcare făcută de a doua administrație a președintelui american Donald Trump, care a anunțat reduceri majore ale ajutorului extern și a desființat agenția USAID responsabilă de furnizarea de asistență umanitară la nivel mondial.

Mai mulți politicieni cehi și-au exprimat deschis simpatia pentru Trump și politicile sale. Ministrul de externe Macinka s-a întâlnit recent cu președintele american, iar el și alți membri ai coaliției de guvernare au participat la inaugurarea lui Trump în ianuarie anul trecut.

"Din partea americană, invitația arată ce grup de partide politice sunt considerate drept partenerii lor ideologici”, a declarat Macinka la acea vreme, referindu-se la grupul politic european Patrioți pentru Europa, din care face parte și partidul său.