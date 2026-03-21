Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat luni, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației.

UPDATE

Ministrul Enegiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că discuția de la Guvern a fost "extrem de practică", la mai bine de două săptămâni după ce el a venit cu un set de măsuri prin care să se limiteze cât mai mult posibil evoluția prețului la carburanții din România.

"Am implicit și la gaze naturale. Sunt măsuri pe care le-am propus în urma consultării și cu piața, și cu specialiștii din domeniu, tocmai pentru a limita aceste creșteri. Este evident că ele nu sunt perfecte, este evident că aceste măsuri nu vor putea să absorb[ integral șocul perturbațiilor mondiale create de conflictul din Orientul Mijlociu, dar vor avea efecte care vor tempera această creștere. Principalele măsuri care vor viza o decizie a Guvernului României prin adoptarea unei OUG în zile următoare prevede următorul lucru. Declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel din țara noastră, limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025, crearea unui mecanism prin care sunt zero șanse pentru orice companie de a specula o creștere artificială a combustibililor la pompă și eliminarea obligativității de minim 8% biocombustibil la benzină, lucru care de asemenea pune presiune asupra prețului", a spus Ivan.

El a adăugat că este evident că acest lucru vine după ce, alături de ministrul Agricultorii și ministrul Transportorilor a propus o schemă prin care să existe o bonificație de 0,85 de bani pe litru pentru transportatori și de 2,6 lei pe litru reducere din acciză pe fiecare litru de motorină consumată de către agricultorii din România.

"De asemenea, tot la propunerea Ministerului Energiei, în urmă cu două săptămâni s-a luat decizia de limitare a prețului la gaze naturale, care în ultimele trei săptămâni de la începere a acestei conflagrații militare, au crescut cu 141%", a continuat el.

Potrivit ministrului, deciziile protejează 3,5 milioane de români, pentru că în următorul an de zile, indiferent de modul în care avem o evoluție a pieței internaționale, să avem un preț stabilit la 0,31 lei pe kW pentru consumatorii casnici de gaze naturale.

Potrivit lui Ivan, un element extrem de important, care trebuie obligatoriu să facă parte din agenda discuțiilor și a deciziilor Guvernului în etapa următoare, este faptul că în această perioadă, odată cu creșterea prețurilor la combustibil, automat și bugetul de stat a avut o creștere a încasărilor.

"Fiecare ban care ajunge suplimentar în bugetul de stat trebuie întors înapoi la firmele românești și la populație, iar acest lucru poate să fie stabilit printr-o schemă adoptată ulterior de reducere fie a anumitor taxe, fie a contribuției pe care o plătim fiecare la litru de carburant", a mai adăugat ministrul Energiei.

+++

În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte marți o Ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.

Exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final.

De asemenea, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun.

La întâlnirea de lucru au fost prezenți și vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.