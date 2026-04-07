Guvernul Moldovei începe reforma administrației publice locale: mai puține localități, digitalizare

Executivul de la Chișinău propune trecerea de la 32 de raioane la 10 raioane pentru a accelera dezvoltarea regională, cu accent pe proiecte mari și dezvoltare intercomunitară. Totodată, introduce pragul minim de 3.000 de locuitori pentru primării.

Peste 87% dintre primării din Republica Moldova au sub 3.000 de locuitori, această fragmentarea prea mare împiedicând modernizarea.

34% din gospodăriile din Republica Moldova nu au apă și canalizare, iar dintre ele: 80% fără apeduct sunt cu primării mici și 77% fără canalizare sunt cu primării mici.

Din analiza Guvernului rezultă că. spre deosebire de o primărie mare, bugetul propriu al unei primării mici este de doar circa 11%, iar 50-60% vin de la bugetul de stat.

De asemenea, primăriile mici pierd populație cel mai repede. Datele arată o scădere de 32,7% a populației în ultimii 10 ani, de 2 ori mai mare decât media națională (13,9%).

Prin reducerea numărului de primării, autoritățile centrale își propun să rezolve și problema accesului limitat la servicii. În clădirile fostelor primării vor putea fi deschise CUPS-uri (Centre unificate de prestare a serviciilor publice) cu peste 600 de servicii publice.

În actuala configurație, personalul specializat e mai puțin - 80,5% din primăriile mici nu au oameni dedicați managementului de proiecte. Noile primării vor putea avea aparate administrative de 10-20 de persoane, cu specialiști necesari.

O altă problemă avută în vedere e cea a costurilor administrative mari și a banilor puțini pentru dezvoltare la primăriile cu mai puțin de 3.000 de locuitori.

În prezent, doar 9,1% dintre primăriile mici din R. Moldova oferă majoritatea serviciilor în format digital. Reforma va stimula digitalizarea, iar prin intermediul ghișeului unic, unde vor putea fi obținute documente centralizat, se vor reduce drumurile inutile, costurile de timp, birocrația și se vor elimina riscurile de corupție.

Guvernul precizează că va oferi de 3 ori mai mulți bani pentru investiții în infrastructură localităților care se vor uni în mod voluntar. Costul total al pachetului de stimulente pentru 2026–2030 este de 6.491 miliarde lei.

Totodată, Chișinăul introduce pragul minim de 3.000 de locuitori pentru primării:

”Prin crearea unor administrații publice locale mai mari, comunitățile vor putea oferi servicii mai bune, vor avea capacitate și specialiști pentru a accesa fondurile externe și a implementa proiecte mari, mai multe resurse financiare disponibile pentru a îndeplini necesitățile localităților”.

Trecerea de la 32 de raioane la 10 raioane va accelera dezvoltarea regională, cu accent pe proiecte mari și dezvoltare intercomunitară. Cele 10 raioane vor fi centre de dezvoltare, care vor gestiona proiectele mari – drumuri regionale, spitale, managementul deșeurilor – pe care un raion de astăzi nu le poate susține singur.

În cazul raionului Taraclia cu un profil aparte (aproximativ 65,6% din populație fiind de etnie bulgară), Guvernul vine cu o soluție adaptată: transformarea Taracliei într-un municipiu de nivelul II, care să păstreze identitatea locală și, în același timp, să ofere o administrație mai eficientă și mai puternică.