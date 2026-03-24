Guvernul Orbán se apără printr-un atac menit să mușamalizeze legătura lui Peter Szijjarto cu rușii

Cabinetul ungar încearcă să-și construiască propria narațiune despre scurgerea numărului de telefon al ministrului Afacerilor Externe pentru a mușamaliza legăturile și cooperarea lui Péter Szijjártó cu Rusia, despre care Guvernul nu vorbește.

Sursele profesionale ale ziarului Népszava au calificat, pur și simplu, drept "ridicolă" afirmația Guvernului, conform căreia serviciile secrete străine au primit numărul de telefon al lui Péter Szijjártó de la jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi, și de aceea au reușit să-l intercepteze pe ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului.

După cum a relatat recent și ziarul Népszava, informația publicată de The Washington Post și Panyi Szabolcs, conform căreia ministrul de externe Péter Szijjártó discută în mod regulat cu Serghei Lavrov în timpul ședințelor Consiliului Uniunii Europene, a intrat în atenția publicului în ultimele zile.

După ce publicația ungară Mandiner l-a acuzat, ca un preludiu, pe jurnalist că Péter Szijjártó a fost interceptat datorită ajutorului său, și de faptul că ar fi în relație și cu experta în politică externă a Partidului Tisza, Anita Orbán, Panyi Szabolcs a publicat stenograma unei convorbiri telefonice care a avut loc în 2020 între ministrul rus de externe Serghei Lavrov și ministrul ungar de externe Péter Szijjártó, adăugând că serviciile europene de informații monitorizează de ani de zile telefoanele ministrului ungar de externe, care este suspect de comunicativ și prietenos cu rușii.

Din convorbirea telefonică menționată anterior dintre Szijjártó și Lavrov a rezultat: ministrul Afacerilor Externe și Comerțului i-a cerut lui Lavrov o favoare, și anume ca premierul rus Mihail Mișustin să-l primească pe Peter Pellegrini, care tocmai se pregătea pentru alegeri și era pe atunci candidatul din partea partidului Direcția -Social Democrația (Smer), condus de Fico, la funcția de premier, deoarece, în ochii alegătorilor slovaci pro-ruși, poate fi impresionant dacă un politician rus de rang înalt vorbește cu el.

Conversația publicată dezvăluie că Péter Szijjártó nu numai că a făcut lobby pentru candidatul la funcția de premier, dar a vorbit și despre faptul că ar fi bine, dacă Partidul Național Slovac, extrem de anti-maghiar, ar intra înParlamentul de la Bratislava. (Deși Mihail Mișustin l-a primit pe Peter Pellegrini la Moscova pe 26 februarie 2020, Smer nu a câștigat în cele din urmă alegerile parlamentare din 29 februarie 2020. Partidul lui Robert Fico a ieșit pe primul loc doar la alegerile din 2023, iar Peter Pellegrini este în prezent președintele Republicii Slovacia.)

În această poveste destul de complexă, un lucru este cert: Szabolcs Panyi stă de mult ca un ghimpe în ochii partidelor de guvernământ din Ungaria: jurnalistul a fost monitorizat anterior cu software-ul Pegasus și a fost primul care a scris despre faptul că serviciile secrete rusești monitorizează ani de zile întreaga comunicare internă a Ministerului de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó a numit aceasta din urmă drept o "făcătură de campanie", dar ulterior a ieșit la iveală că Péter Szijjártó a știut de la bun început despre intruziunea Rusiei.

Szabolcs Panyi a fost primul care a scris recent despre faptul că trei ofițeri de informații ruși au fost însărcinați pentru a-l ajuta în Ungaria, prin operațiuni ale serviciilor secrete, rămânerea la putere a lui Viktor Orbán, operațiunea fiind coordonată direct de la Kremlin.

După cum a scris jurnalistul VSquare pe Facebook: Tocmai lucra la articolul care confirmă informațiile publicate zilele trecute de Washington Post. Pentru acest articol a contactat serviciile secrete ungare cu ​​săptămâni înainte, ceea ce înseamnă că Guvernul Orbán știa că un astfel de articol era în curs de pregătire. Din convorbirea telefonică dintre Panyi Szabolcs și una dintre sursele sale, interceptată și publicată de Mandiner - care a fost evident concepută ca o diversiune din partea guvernului - se încearcă sugerarea faptului că serviciile secrete străine au primit numărul de telefon al lui Péter Szijjártó de la Panyi Szabolcs și de aceea au reușit să-l intercepteze pe ministrul de externe al Ungariei. Acest aspect a fost numit drept ridicol de sursele ziarului Népszava.

Szabolcs Panyi a atras atenția și asupra faptului că Péter Szijjártó a fost avertizat de ani de zile de colegii săi ungari să nu vorbească cu Serghei Lavrov pe o linie telefonică deschisă, dar ministrul Afacerilor Externe și Comerțului a ignorat acest avertisment, efectuând apeluri telefonice cu sârguință chiar și în timpul negocierilor la UE care s-au desfășurat în condiții stricte de securitate, astfel încât nenumărate servicii naționale de securitate ale Uniunii Europene au putut asculta discuțiile sale cu Serghei Lavrov.

Szabolcs Panyi a publicat stenograma convorbirii Szijjártó-Lavrov din 2020, primită de la unul dintre serviciile de securitate europene, tocmai pentru a demonstra că organismele europene știau de ani de zile că ministrul ungar de externe este în contact direct și continuu cu Kremlinul. Preludiul Guvernului Orbán a fost importantă, probabil, și pentru că Szabolcs Panyi a verificat o presupunere mai serioasă decât informațiile din The Washington Post, mai exact i-a cerut sursei sale numărul lui Péter Szijjártó pentru a afla "dacă acesta vorbește cu Serghei Lavrov doar la cele două numere de telefon pe care le folosește ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, sau dacă există un al treilea număr și un al treilea dispozitiv pe care are loc o comunicare mai sensibilă, așa-numita comunicare între agenți, și despre care nici propriul anturaj al lui Péter Szijjártó nu știe".

Nu este ceva splendid nici dacă Péter Szijjártó relatează rușilor și despre întâlnirile confidențiale ale UE. Însă, dacă între timp folosește și instrumente conspirative de care nici anturajul său nu știe, acest lucru ar mai putea indica că a existat un flux de informații mult mai serios între Moscova și Budapesta, au declarat sursele de specialitate ale ziarului Népszava. Este adevărat că acestea nu sunt, probabil, informații pe care Péter Szijjártó le-ar fi putut auzi de la colegii săi din UE.

De altminteri, în UE este un secret deschis că ungurii de ani de zile scurg informații către regimul Putin. Premierul polonez Donald Tusk a declarat pe marginea articolului publicat de Washington Post: "Vestea, conform căreia oamenii lui Orbán informează Moscova în detaliu despre întâlnirile Consiliului Uniunii Europene nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni. Bănuim acest lucru de mult timp. Și acesta este unul dintre motivele pentru care mă exprim doar atunci când este absolut necesar și spun doar atât cât este absolut necesar".

"Scandalul interceptărilor convorbirlor telefonice din jurul lui Szabolcs Panyi este o încercare de a distrage atenția de la faptul că, în calitate de ministru de Externe, Szijjártó îl informează în mod regulat prin telefon pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, chiar și despre întâlniri la nivel înalt ale UE", a scris expertul în problemele Rusiei, András Rácz, în postarea sa de pe Facebook. El a subliniat că întreaga presă guvernamentală încearcă să construiască o narațiune, conform căreia Szijjártó ar fi interceptat de servicii secrete străine cu "ajutorul" lui Panyi. Viktor Orbán a anunțat într-o postare pe Facebook că i-a ordonat ministrului Justiției, Bence Tuzson, să investigheze imediat informațiile legate de interceptarea convorbirilor lui Péter Szijjártó. (Ceea ce este oarecum ciudat, având în vedere că Antal Rogán este ministrul care răspunde de Oficiul pentru Protecția Constituției (AH) , care este în principiu implicat în acest caz)

Tuzson nu prea trebuie să se mai deranjeze, deoarece luni după-amiază Orbán a declarat pe Facebook că, în opinia sa, interceptarea convorbirilor ministrului ungar de externe a avut loc "cu știrea Partidului Tisza și în interesul Partidului Tisza". Președintele Partidului Tisza, Péter Magyar, a postat și el despre această chestiune, spunând că Péter Szijjártó a trădat interesele ungare. "Conform informațiilor actuale, Péter Szijjártó complotează cu rușii, trădând interesele ungare și europene. Aceasta este trădare, care se pedepsește cu închisoarea pe viață. Guvernul-Tisza va investiga imediat cazul", a scris președintele partidului.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA