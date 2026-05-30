Guvernul prezintă stadiul implementării Programului SAFE

România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde euro prin Instrumentul SAFE, destinată achiziției de echipamente militare și dezvoltării de infrastructură cu utilizare duală. Guvernul a prezentat marți stadiul implementării lui.

Din această sumă, 4,2 miliarde de euro vor fi alocate pentru infrastructură, inclusiv pentru tronsoanele de autostradă A7 și A8, iar 12,48 miliarde de euro sunt destinate achizițiilor de echipamente militare.

Până la 30 mai 2026, România a semnat mai multe contracte individuale de achiziție. Printre acestea se află 298 de mașini de luptă ale infanteriei pe șenile, contractate cu Rheinmetall Automecanica SRL, în valoare de 3,337 miliarde de euro, cu producție și integrare realizate în România, inclusiv la Mediaș. Tot în această categorie intră patru nave militare, două de patrulare și două pentru intervenție scafandri, contractate cu NVL B.V. & Co. KG, în valoare de 920 milioane de euro, cu construcție și armare în șantiere navale din România.

România a mai contractat 11 sisteme de apărare antiaeriană, respectiv SKYNEX, SKYRANGER și sisteme navale Millenium, de la Rheinmetall Italia S.p.A., în valoare de 981,95 milioane de euro, precum și muniție de calibru 35 mm AHEAD de la Rheinmetall Waffe Munition GmbH, în valoare de 449,75 milioane de euro, cu producție integrală în România. În același pachet intră și 34 de sisteme de drone militare și 15 kit-uri Scorpion de la Quantum Systems, în valoare de 30,7 milioane de euro, asamblate final în România.

Au fost contractate și 231 de sisteme MANPAD MISTRAL și 934 de rachete, în valoare de 625,59 milioane de euro, în cadrul unei achiziții europene comune, precum și 6 elicoptere H175M de la Airbus Helicopters, finanțate parțial prin SAFE, în valoare de 132 milioane de euro.

În zona echipamentelor cu utilizare duală, România a semnat contracte pentru 7 elicoptere H160 și 5 H145 de la Airbus, în valoare de 280,88 milioane de euro, cu mentenanță în România, precum și 2 avioane tactice Spartan pentru evacuare medicală, contractate cu Leonardo S.p.a., în valoare de 245 milioane de euro. Au mai fost achiziționate un simulator de zbor pentru elicoptere, centre de date mobile și infrastructuri de securitate cibernetică, o platformă integrată de tip LLM pentru cybersecurity, echipamente pentru managementul victimelor multiple, ambarcațiuni pentru transport și intervenție, platforme de comunicații critice și laboratoare mobile TEMPEST, toate cu valori cuprinse între 1,5 milioane și peste 196 milioane de euro, realizate integral sau parțial în România.

În paralel, există contracte aflate în cooperare internațională, inclusiv 12 elicoptere H225M în parteneriat cu Franța, cu transfer de tehnologie și posibilă producție în România, precum și 12 radare Gap Filler, realizate împreună cu Thales, cu producție parțial locală. Tot în cadrul programelor europene sau NATO sunt incluse sisteme IRIS-T, soluții C4ISR și alte echipamente de apărare aeriană și muniții.

Există și achiziții nefinalizate, precum 139 de transportoare Piranha 5 și 1.115 platforme de transport, unde ofertele au depășit bugetul estimat, precum și programul de armament individual, aflat în curs de finalizare tehnică, cu producție planificată în România la Cugir și Sadu.

Autoritățile precizează că România nu pierde fondurile alocate prin SAFE, iar cele 16,68 miliarde de euro rămân integral disponibile. Programul continuă în etape, cu accent pe achiziții comune europene și dezvoltarea industriei de apărare naționale.

