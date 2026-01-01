Guvernul spune că SRI a decis contractul cu Digi, serviciul secret zice că e decizia Executivului

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că încheierea contractului dintre SRI și compania Digi S.A. pe programul SAFE nu are legătură cu Guvernul. SRI susține că decizia a aparținut grupului de lucru de la nivelul Executivului.

”Încheierea acestui contract dintre SRI și această companie nu are nicio legătură cu Guvernul României. Așa cum v-am precizat, după ce s-au aprobat sumele pentru fiecare autoritate și lista de proiecte, fiecare autoritate, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, STS, SPP, în cazul acesta, Serviciul Român de Informații, și-au negociat, conform prevederilor legale, achiziția, unii au derulat proceduri de licitații, alții au avut proceduri de negociere, pentru că în cazul armamentului sau unor aspecte de genul acesta de securitate sunt anumite restricții și SRI a derulat această procedură', a declarat joi seara, la Euronews, premierul interimar Ilie Bolojan.

El a afirmat că fiecare autoritate care participă la SAFE trebuie să explice contractele încheiate.

Grupul de lucru de la Guvern ”nu a avut nicio ingerință în aceste negocieri care au fost purtate direct și nici Guvernul nu a avut niciun fel de discuție pe tema asta, nici eu, personal, și, pur și simplu, am aflat din presă cine a semnat acest contract”, a susținut Ilie Bolojan.

Anterior, SRI a precizat că identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de șeful Cancelariei prim-ministrului.

Lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, a mai explicat joi SRI.

”Proiectul în discuție este circumscris Planului de investiții pentru industria europeană de apărare, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului 62/2025, cu modificările și completările ulterioare. Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului. Identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, conform unei proceduri unitare, stabilite prin OUG 62/2025. Selecția se fundamentează pe analiza răspunsurilor la solicitările de informații și pe aplicarea factorilor de evaluare prevăzuți de actul normativ. Lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, potrivit unui comunicat SRI.

Și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus săptămâna aceasta că SRI a decis cu cine semnează contractul.