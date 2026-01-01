Guvernul Tisza va restabili interdicția asupra produselor din Ucraina

Măsura a fost anunțată de ministrul responsabil pentru economia agricolă și alimentară, Szabolcs Bóna, potrivit căruia guvernul anterior a lăsat în urmă o incertitudinea juridică și a promis că guvernul Tisza va elimina această incertitudine.

Poziția guvernului Tisza este clară: nu vom permite ca produsul ucrainean sau orice alt produs importat să pună în pericol mijloacele de existență ale fermierilor ungari și aprovizionarea cu alimente sănătoase a poporului ungar. Protejarea alimentelor și a terenurilor agricole ungare, precum și a fermierilor ungari este un interes național, a declarat joi ministrul responsabil pentru economia agricolă și alimentară, pe pagina sa de Facebook, scrie Nepszava.

Szabolcs Bóna a scris în postarea sa că guvernul FIDESZ a lăsat o capcană legislativă serioasă pentru fermierii ungari: în timp ce a proclamat protecția fermierilor timp de ani de zile, în practică nu a asigurat că regulile care restricționează importul de produse agricole ucrainene vor rămâne în vigoare în siguranță și legal chiar și după ridicarea stării de urgență.

Ministerul Agriculturii va analiza neîntârziat situația și va lua măsurile legale necesare pentru ca protecția pieței ungare să fie din nou clară și aplicabilă. Pe masa cetățenilor ungari trebui să ajungă alimente sigure, controlate și de înaltă calitate, iar fermierilor ungari trebuie să li se ofere un mediu de piață în care munca lor loială să fie evaluată corect, a subliniat Szabolcs Bóna, care a adăugat: Guvernul anterior a lăsat în urmă o incertitudine juridică. Guvernul Tisza va elimina această incertitudine. Vom restabili interdicția asupra produselor din Ucraina cât mai repede posibil.

Legislația necesară este în curs de elaborare, care se referă, printre altele, la carnea de bovine, carnea de porc, carnea de oaie sau de capră, proaspătă, refrigerată sau congelată, precum și la legume și cereale. Pe această temă s-a pronunțat recent și FIDESZ. Gergely Gulyás a atacat miercuri guvernul Tisza pentru că nu a prelungit interdicția asupra importurilor de cereale ucrainene. Prin urmare, facțiunea FIDESZ a depus la Parlament un proiect de lege care ar interzice importul de cereale din Ucraina.

