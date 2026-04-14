O grupare de hackerii ruși a compromis cel puțin 67 de conturi de email ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele asociate bazelor aeriene NATO și cel puțin unui ofițer militar de rang înalt. Ministerul Apărării nu dorit să facă niciun comentariu.

UPDATE

Ministerul român al Apărării precizează miercuri după-amiază, în legătură cu incidentul de securitate semnalat, că acesta a fost depistat în luna martie a anului 2025 și a presupus compromiterea a câtorva zeci de adrese de email, iar pentru alte 30 de adrese de email exploatarea nu a avut succes.

„Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente si izolat în termen de 24 de ore. Datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative și pentru vehicularea unor informații publice, astfel că nu a existat posibilitatea accesării sau exfiltrării de date clasificate”, adaugă MApN, potrivit News.ro

Potrivit aceleiași surse, pentru a limita apariția unor situații similare în viitor, partea de securitate cibernetica a fost preluată integral la nivel central începând cu luna martie 2026.

„Instituția noastră monitorizează constant infrastructurile proprii și aplică măsuri pentru eliminarea unor eventuale vulnerabilități”, mai arată MApN.



Datele arată și compromiterea a 27 de conturi aparținând Statului Major al Apărării Naționale din Grecia. Printre victime s-au numărat atașați militari greci din India și Bosnia, precum și adresa publică a Centrului de Sănătate Mintală al Forțelor Armate, transmite Reuters.

În Bulgaria, hackerii au spart cel puțin patru conturi ale unor oficiali locali din regiunea Plovdiv.

Datele indică și compromiterea unor academicieni și oficiali militari din Serbia, un aliat tradițional al Rusiei.

„O relație aparent apropiată cu Moscova nu oferă nicio protecție împotriva spionajului rusesc”, a concluzionat Giles.

Hackeri conectați la Rusia au spart peste 170 de conturi de email aparținând procurorilor și anchetatorilor din Ucraina în ultimele câteva luni, potrivit datelor analizate de Reuters. Campania arată cum spionii Moscovei monitorizează oficialii ucraineni însărcinați cu investigarea corupției și a colaboratorilor ruși.

Datele au fost expuse accidental pe internet de către hackeri și descoperite de Ctrl-Alt-Intel, un colectiv de cercetători britanici și americani în domeniul amenințărilor cibernetice. Ctrl-Alt-Intel a declarat că datele lăsate pe server – inclusiv jurnale ale operațiunilor de hacking reușite și mii de emailuri furate – arată că hackerii au compromis cel puțin 284 de căsuțe de email între septembrie 2024 și martie 2026. Majoritatea victimelor erau din Ucraina; altele provin din țări NATO vecine și din Balcani.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Moscova a negat în repetate rânduri că ar desfășura operațiuni de hacking împotriva altor țări. Ctrl-Alt-Intel a atribuit campania grupării „Fancy Bear”, una dintre denumirile date unei cunoscute unități de hacking militar rusesc. Doi cercetători care au analizat independent concluziile – Matthieu Faou (ESET) și Feike Hacquebord (TrendAI) – au fost de acord că hackerii sunt legați de Moscova. Totuși, Faou a spus că nu poate confirma implicarea Fancy Bear, iar Hacquebord a contestat această atribuire.

