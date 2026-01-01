Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, după o ședință de 4 ore a conducerii PNL, că va căuta, alături de UDMR, USR și minoritățile naționale o formulă de susținere a unui Guvern minoritar.

"Vom iniția discuții cu grupurile politice USR, UDMR și minorități ca să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guverna minoritar", a spus premierul.

De asemenea, premierul a mai afirmat că acum o lună PNL a adoptat o decizie prin care, văzând ce face PSD, "am făcut apel la rațiune și am avertizat atunci că PNL nu va mai fi într-o Coaliție cu PSD. Această decizie a fost revalidată azi și, în condițiile în care avem această criză în desfășurare, decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD".

De asemenea, Bolojan a anunțat adoptarea unui moratoriu în Parlament cu toate forțele politice pentru a nu pierde banii din PNRR.

El a precizat că nu a purtat discuții cu partidele suveraniste pentru susținerea unui Guvern minoritar, dar pe moratoriul legat de PNRR "trebuie discutat cu toate grupurile parlamentare".

Întrebat de ce ține cu dinții de funcție, a răspuns că, dacă Guvernul ar dispune de fonduri pe care el le-ar ține blocate și dacă PSD ar fi avut propuneri bune pe care el le-ar fi respins, nu ar fi avut nicio problemă să plece, însă ceea ce se face acum este "doar generator de circ", iar el vrea să guverneze pentru stabilitate.

Întrebat dacă ar renunța la USR pentru a face din nou Coaliție cu PSD, Ilie Bolojan a răspuns că asta "sună fals" și nu s-ar lua după vocile din PSD care spun că eliminarea USR din guvernare ar fi o soluție de reconciliere.

Premierul a fost întrebat și de ce a refuzat ca în ședința de marți să supună la vot o rezoluție privind interzicerea unei alianțe cu AUR, afirmând că nu a refuzat, ci "am cerut să ne axăm strict pe agenda crizei de azi".

Dacă președintele Nicușor Dan va alege un premier de la PSD, Bolojan a răspuns că poziționările formațiunii sale s-au luat deja, iar după discuții și cu celelalte partide se vor analiza variantele de urmat.

"Dacă cu un premier PNL care și-a asumat lucruri care nu sunau bine nu au fost de acord să stea în guvernare (...) nu există niciun fel de garanție că într-o astfel de situație lucrurile s-ar desfășura mai bine", a precizat acesta.

Întrebat dacă mai e cale de reconcilere cu PSD, Bolojan nu a răspuns direct, dar a spus că rezoluția adoptată de partid și care prevede, printre altele, că PNL nu mai vrea o Coaliție cu PSD, este destul de clară.

Biroul Politic Național al PNL și Grupurile parlamentare ale PNL au adoptat și o rezoluție în care arată că își reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării și pentru implementarea reformelor asumate în fața românilor, prin programul de guvernare.

"PNL își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan și pentru finalizarea reformelor asumate. PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate și o fugă de răspundere față de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbția fondurilor europene. PNL respinge orice tentativă de abandonare a reformelor, inclusiv a celor de corectare a deficitului bugetar, și subliniază că România nu își poate permite blocaje instituționale într-un context economic și internațional dificil. De asemenea, reconfirmă că, dacă PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o Coaliție cu această formațiune politică.PNL respinge categoric ultimatumul PSD și consideră că nu există niciun motiv pentru ca prim ministrul să plece din funcție", se arată în rezoluție.

De asemenea, PNL îl mandatează pe prim-ministrul Ilie Bolojan ca, împreună cu echipa liberală din instituțiile guvernamentale să continue să susțină modernizarea statului român în beneficiul cetățenilor prin: continuarea reformelore, liminarea risipei și a privilegiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene și asigurarea stabilității.