Coaliția de guvernare a analizat luni principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat luni seară dacă nu ar trebui redus și TVA la carburanți.

"Aici e o chestiune extrem de tehnică care nu cred că interesează oamenii, că scazi acciza sau că scazi TVA când important care este impactul pe preț. Deci asta e indiferent, scade acciza, scade TVA, nu e decât o diferență foarte, foarte tehnică, nu are rost să discutăm de ea acum. Legat de începutul întrebării dumneavoastră, nu vreau eu să dau speranțe, să vorbesc în numele Guvernului, dar, așa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere, care o să fie sensibilă", a spus el.

Președintele a precizat că, pentru început, trebuie "să ne raportăm la prețul petrolului de azi și la măsurile pe care Guvernul le va lua în această săptămână".

"Care, așa cum am spus, dacă discuțiile la care am participat cu ei se concretizează, vor duce la o scădere care se va simți. Ce se va întâmpla cu prețul petrolului peste două săptămâni, peste cinci săptămâni, asta e o discuție pe care cred că nimeni nu poate să o prevadă și față de care, la momentul respectiv, se vor lua măsuri", a continuat Dan.

Întrebat de ce amână Guvernul să ia o decizie cu privire la ieftinirea carburanților, având în vedere că alte state au venit deja cu măsuri, și dacă este posibil să ne confruntăm cu o criză a carburanților, președintele a răspuns că fost o măsură care a fost deja luată, va mai fi una, foarte probabil, care va fi luată săptămâna asta.

"Au fost și discuții cu actorii importanți din piață, a fost și o urmărire a modului în care piața funcționează în condițiile astea de șoc. Nu cred. Eu nu cred că ritmul în care Guvernul a acționat nu a fost unul bun. Adică eu cred că a răspuns acestei crize. A doua parte a întrebării dumneavoastră, evident că, atunci când pe piața globală ai o creștere substanțială a prețului petrolului, evident că ești într-o criză care se reflectă național. Pentru moment, Guvernul încearcă să țină această criză sub control prin măsurile pe care le-a luat și pe care le va lua", a ma completat șeful statului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că decizia luată în coaliție este de a reduce în perioada următoare valoarea accizei din prețul combustibilului iar în prima etapă se vor concentra pe motorină, pentru că aici au fost creșterile cele mai mari.

”Pentru că ajungem într-o zonă sau ne apropiem de o zonă de platou și deja vedem unde s-au oprit prețurile, pe de o parte ne propunem ca, analizând piața, acolo unde este posibil să intervenim. Aveam posibilitatea de a interveni pe taxele care sunt asociate combustibililor, sau taxa pe valoare adăugată sau acciza, aici analizând plusurile și minusurile pentru a evita o procedură de infringement cu Comisia, pentru că, dacă intervii pe TVA, ai o astfel de procedură, noi fiind într-un deficit excesiv și neputând, deci, opera pe anumite reduceri de taxe, pentru că și așa avem probleme, am luat decizia asta, să intervenim pe componenta de acciză” a spus premierul la Digi24, citat de News.ro.



”Vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din prețul combustibilului, în așa fel încât să ajutăm în felul acesta cumpărătorii pentru a cumpăra un combustibil mai ieftin”, a mai spus șeful Executivului.



Premierul a precizat că în primul rând se vor concentra pe motorină.



”În prima etapă ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creșterile cele mai mari și peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorină. Acționând în etapă pe această zonă, e un impact la 2 sau 3 dintre cei care folosesc mașinile în România. (..) Dacă vrem să avem un efect, trebuie să intervenim acolo unde efectul este maxim și are un impact asupra unui număr important de cetăței. Asta înseamnă, ca să mă duc mai departe, că lucrăm la una sau două ipoteze de lucru care vor fi prezentate zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să avem impactul maxim în piață, dar, pe de altă parte, să ținem cont si de posibilitățile pe care le avem, pentru că toate aceste reduceri înseamnă implicit o cheltuială pe care o plătește bucetul de stat”, a mai spus Bolojan.

”Această intervenție pe care o facem trebuie să fie sustenabilă și să fie acoperită de resurse de la bugetul de stat”, a mai afirmat Ilie Bolojan, el arătând că o sumă de bani din acciza pe care o plătesc astăzi cei care comercializează combustibil va fi redusă.

Potrivit lui Bolojan, Ministerul de Finanțe lucrează în aceste zile la simulările care trebuie făcute, pentru a calcula exact impactul atât asupra prețului, cât și costul total a acestei reduceri, care trebuie acoperit din buget, pentru ca această măsură să aibă finalitatea, să aibă efect și pe de-altă parte să poată fi susținută.

”În zilele următoare vom anunța exact care va fi această reducere. Banii practic nu vor mai fi încasați la bugetul de stat și trebuie să discutăm foarte deschis, acest tip de facilitate trebuie acoperit de undeva”, a mai spus Bolojan.



În acest context, liderii Coaliției au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice, potrivit unui comunicat de presă transmis de PNL.

Astfel, Coaliția a mandatat grupul de lucru, format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan și ministrul Economiei, Irineu Darău, să propună un nou set de măsuri.

Principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți.

Totodată, Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni.