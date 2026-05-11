Încă un ministru al apărării de pe #FlanculEstic demisionează

Ministrul leton al apărării, Andris Sprūds, a demisionat după ce drone ucrainene au zburat în spațiul aerian al țării venind din Rusia săptămâna trecută și au lovit un depozit de petrol.

Este cea mai recentă schimbare la conducerea apărării pe #FlanculEstic al NATO din ultimele luni, scrie Politico.

Prim-ministra țării baltice, Evika Siliņa, a declarat că i-a cerut să demisioneze deoarece acest lucru „a demonstrat că conducerea politică a sectorului de apărare nu și-a îndeplinit promisiunea unui cer sigur deasupra țării noastre”.

Ministrul „și-a pierdut încrederea mea și a publicului”, a scris ea pe X, adăugând că i-a cerut colonelului armatei letone Raivis Melnis, reprezentantul Ministerului apărării în Ucraina, să îl înlocuiască.

Două drone ucrainene rătăcite au intrat din spațiul aerian rusesc în cel leton joia trecută și s-au prăbușit pe teritoriul leton, una dintre ele explodând la un depozit de petrol din estul Letoniei.

Potrivit ministrului ucrainean de externe, Andrii Sybiha, dronele au fost deviate de echipamentele electronice ale Rusiei.

Letonia și Lituania au cerut NATO să consolideze apărarea aeriană în regiunea lor după incident.

Sprūds, un academician numit pentru prima dată în septembrie 2023, a declarat într-o postare lungă pe X că a decis să plece „pentru a proteja Armata letonă de a fi târâtă într-o campanie politică” și pentru a împiedica criticii să se îndoiască de „pregătirea Ministerului apărării, a Forțelor Armate Naționale”.

În octombrie, miniștrii apărării din România și Lituania au fost nevoiți să demisioneze din cauza scandalurilor politice din mijlocul reînarmării țărilor lor, Estonia devenind singura țară baltică cu un șef stabil al apărării, deocamdată.

Alegerile recente din Ungaria și Bulgaria au dus, de asemenea, la sosirea unor noi miniștri ai apărării.

Letonia conduce coaliția dronelor pentru Ucraina, menită să ajute Kievul să își mențină supremația în domeniul războiului cu drone printr-o aprovizionare stabilă și prin sprijinirea producției de drone în Occident. În octombrie, în Letonia vor avea loc alegeri parlamentare.