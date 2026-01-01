Influența Rusiei a afectat campania electorală din Ungaria

Legătura strânsă dintre premierul ultraconservator al Ungariei, Viktor Orbán, și președintele rus Vladimir Putin este binecunoscută.

Campania electorală, în care liderul ungar luptă pentru supraviețuirea sa la putere, a evidențiat amploarea acestei colaborări. Suspiciunile că Budapesta acționează frecvent la Bruxelles în interesul Moscovei au fost coroborate de scurgerea unor conversații între miniștrii de Externe ai ambelor țări. Aceste dovezi întăresc rapoartele care apar de săptămâni întregi despre interferența Rusiei în alegeri pentru a-și proteja partenerul strategic, care, pentru prima dată în 16 ani, pierde în sondaje, comentează El Pais.

Washington Post a relatat pe 21 martie că ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, l-a informat în direct pe omologul său rus, Serghei Lavrov, despre deliberările sensibile din cadrul Consiliului UE. Aceste schimburi de replici au fost făcute publice săptămâna aceasta datorită unei investigații jurnalistice. Dincolo de profunzimea relației bilaterale, dezvăluirea expune și vulnerabilitatea UE la operațiunile de influență externă.

Szijjártó, care a călătorit în Rusia de 16 ori de la începutul invadării pe scară largă a Ucrainei în 2022, a recunoscut existența contactelor în încercarea de a normaliza relațiile. Înregistrările, însă, prezintă o imagine mai puțin măgulitoare și confirmă că poziția sa este mai aliniată cu interesele rusești decât cu cele ale partenerilor săi din UE. El informează guvernul rus în detaliu despre eforturile sale de a exclude oligarhi, companii și bănci de la sancțiunile UE. El cere ajutor în construirea de argumente care să justifice faptul că vetourile sale sunt în concordanță cu apărarea Ungariei. Este atent la Lavrov: "Întotdeauna la dispoziția dumneavoastră", îi spune el. Și confirmă că poziția sa este mai aliniată cu interesele rusești decât cu cele ale partenerilor săi din UE.

Fostul ministru de externe ungar, Péter Balasz, descrie guvernul național-populist drept "un agent valoros pentru Rusia în UE și NATO". "Nu doar pentru că informează Moscova, dar ia măsuri în numele acesteia", adaugă fostul diplomat, care este și profesor emerit la Universitatea Central Europeană (CEU).

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, Ungaria a obstrucționat sistematic sprijinul acordat Kievului și sancțiunile împotriva Moscovei. Cel mai recent exemplu este vetoul său asupra ajutoarelor de 90 de miliarde de euro aprobate de UE pentru a preveni colapsul economic al Ucrainei. Orbán și-a schimbat decizia din decembrie - de a nu participa la împrumut și de a nu-l bloca - atunci când președintele ucrainean Volodimir Zelenski a arătat puțină disponibilitate pentru redeschiderea conductei Drujba, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia.

Conducta respectivă – avariată într-un atac pe 27 ianuarie – și poziția lui Zelenski a oferit muniție politică pentru campania guvernului ungar. Orbán prezintă Ucraina, care avea deja o percepție socială negativă în Ungaria înainte de război, drept inamicul și principala amenințare a țării. El o acuză de amestec în politica internă, de finanțarea opoziției și de faptul că este responsabilă pentru principalele probleme ale țării: de la inflație la securitatea energetică.

Potrivit lui Péter Magyari [nicio legătură cu liderul opoziției, Péter Magyar], jurnalist la "Válasz Online", "au găsit o știre pe care să o vândă alegătorilor, chiar și celor care nu sunt pro-ruși". "E ușor de transmis: Vreți să plătiți mai mult [pentru energie]?" Ungaria importă între 80% și 90% din petrolul său și aproximativ 60% din gaze din Rusia, subliniază Magyari.

Dependența energetică și afacerile pe care le generează aceasta sunt piatra de temelie a relației Budapestei cu Moscova, spune Magyari.

Ca figură tânără și liberală, Orbán a devenit proeminent printr-un discurs din 1989 în care a îndemnat Rusia să se retragă din țară. După aproape patru decenii de derivă autoritară, acel tânăr cândva epic este considerat acum de majoritatea partenerilor săi un reprezentant al Rusiei. Bruxelles-ul, temându-se că Orbán îl va acuza de interferență în alegeri, a optat pentru un profil discret până la votul cetățenilor Ungariei.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, care s-a impus ca unul dintre cei mai vocali critici ai liderului de extremă dreapta, a scris săptămâna aceasta pe rețeaua de socializare X: "Viktor Orbán și ministrul său de Externe au abandonat Europa cu mult timp în urmă". Liderul ungar a răspuns joi, pe aceeași platformă de socializare, la un alt mesaj al lui Tusk în care pleda pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.Moscova are interese strategice primordiale în aceste alegeri. De aceea, atât Magyari, cât și Balasz consideră credibile relatările mai multor mass-media, inclusiv Washington Post și Financial Times, despre agenți ruși legați de serviciile de informații desfășurate la Budapesta pentru a sprijini campania. "Îi cunoaștem pe ruși și știm cum operează. Au metodele lor și sunt foarte motivați", spune Balasz.

Guvernul încearcă să discrediteze rapoartele și l-a acuzat de spionaj pe reporterul maghiar Panyi Szabolcs, care a investigat interferența Rusiei în țară. Un alt coleg, care preferă să rămână anonim din motive de securitate, detaliază unele dintre metodele observate în această campanie, care coincid cu "manualul de operare al Kremlinului". Dar el clarifică: "Rușii sunt aici din 2011 sau 2012".

Baza era deja pusă: un peisaj mediatic transformat într-o mașinărie de propagandă instituțională. "Dacă te uiți la mass-media controlată de guvern, toate ziarele prezintă exact aceleași informații. Este ceva nemaiauzit. Și este vorba de informații absolut orchestrate de Rusia", explică el. Apoi povestește mai multe episoade, "pe cât de tulburătoare, pe atât de comice". Cel mai notoriu a fost confiscarea, pe 5 martie, a două camioane aparținând băncii ucrainene Oschadbank și arestarea celor șapte ocupanți ai acestora.

"Autoritățile știau că această rută era folosită în mod regulat de două ori pe săptămână între Kiev și Viena, dar se așteptau să găsească arme", spune el. Vehiculul transporta de fapt 40 de milioane de dolari în numerar (aproximativ 35 de milioane de euro) și nouă kilograme de aur. "Confiscarea a fost ilegală și a trebuit să se emită un decret de urgență pentru a-i oferi acoperire legală", explică el. Videoclipul operațiunii, scurs în presă, semăna cu înscenarea tipică a arestărilor oligarhilor din Rusia.

Un alt caz. La un miting al opoziției din 15 martie, sărbătoarea națională a Ucrainei, un steag ucrainean a apărut în mulțime. Agențiile media pro-guvernamentale au început să transmită scena, prezentându-l pe Magyar - care îl conduce pe Orbán cu șase până la zece puncte procentuale în sondaje și îl acuză de trădare din cauza legăturilor sale cu Kremlinul - ca fiind pro-ucrainean. Jurnalistul a demontat acest lucru: "A fost o operațiune sub steag fals, efectuată de o companie care lucra pentru campania Fidesz". Imaginile au dovedit că cei care purtau steagul erau angajați ai acelei companii.

Pe lângă canalele media tradiționale, o armată de boți răspândește aceste mesaje și altele pe rețelele de socializare, o practică obișnuită în alegerile din Europa și Statele Unite. "Politico" a relatat acum câteva zile că o rețea pro-Kremlin cunoscută sub numele de Matrioșka - a cărei implicare a fost identificată în procesele electorale din Germania, Statele Unite și alte țări europene - a distribuit un videoclip în care oamenii "se pun în mișcare, se opun autorităților și îl ucid pe Viktor Orbán".

Antibot4Navalny, un grup care investighează și denunță campaniile de dezinformare rusești, avertizează că acest tip de mesaj care incită la violență este neobișnuit. Cu câteva zile mai devreme, Washington Post relatase că echipa desfășurată la Budapesta propusese partidului Fidesz o cascadorie dramatică: înscenarea unei false tentative de asasinat. Partidul lui Orbán a respins ideea. Potrivit jurnalistului Magyari, violența este o linie roșie pentru el.

Magyar este un disident Fidesz. Cunoaște foarte bine metodele pe care le folosesc, cum ar fi campaniile de denigrare, și le anticipează acțiunile. Acum câteva săptămâni, a anunțat că va fi divulgată o înregistrare video de natură sexuală cu el, în care sunt vizibile și narcotice. El a confirmat că, la vârsta adultă, a întreținut relații sexuale consimțite cu partenera sa de atunci, iar acum câteva zile a făcut un test antidrog la Viena pentru a dovedi că este curat. Astfel, a neutralizat înregistrarea video, cel puțin deocamdată. Dar mai sunt câteva până la alegerile din 12 aprilie, cele mai incerte pentru Orbán. Jocul continuă și miza este mare. În Ungaria, la Moscova și, de asemenea, în UE.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA