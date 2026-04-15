Instituțiile statului nu pot cumpăra mașini, dar SPP primește o dispensă de la Guvern

Guvernul a adoptat joi o Ordonanță de urgență prin care Serviciul de Protecție și Pază (SPP) va putea achiziționa autoturisme pe parcursul anului 2026, în ciuda interdicției generale aplicate instituțiilor publice.

În prezent, legislația fiscal-bugetară interzice autorităților și instituțiilor publice să cumpere, să închirieze sau să ia în leasing autoturisme, măsură menținută și pentru anul 2026. Prin noul act normativ, această regulă va fi suspendată temporar exclusiv pentru SPP, până la 31 decembrie 2026.

În nota de fundamentare a OUG este motivată decizia prin starea actuală a parcului auto al instituției. Potrivit documentului, multe dintre vehiculele utilizate sunt învechite, cu un nivel tehnologic depășit și norme de poluare Euro 4 sau chiar inferioare. În plus, uzura fizică și morală a acestora afectează capacitatea de intervenție și siguranța misiunilor.

Un alt argument este contextul de securitate regional și internațional. Evoluțiile din zona Mării Negre, conflictul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu sunt considerate factori care pot crește riscurile la adresa demnitarilor români. În aceste condiții, SPP are nevoie de mijloace de mobilitate moderne pentru a-și îndeplini atribuțiile în condiții optime.

Proiectul subliniază că lipsa unor măsuri urgente ar putea afecta direct capacitatea instituției de a preveni și gestiona riscurile de securitate, precum și nivelul de protecție oferit demnitarilor. De asemenea, procedurile de achiziție și livrare a autoturismelor necesită timp, ceea ce justifică adoptarea rapidă a ordonanței.

Valoarea estimată a achizițiilor este de aproximativ 8,67 milioane de lei, sumă care va fi suportată din bugetul SPP, în limita fondurilor aprobate pentru anul 2026.

+++

În 2023, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) a scos la licitație în SICAP un contract cu o valoare maximală de 1,68 milioane lei pentru achiziția a două autovehicule, necesare la „îndeplinirea misiunilor operative tip 1”. SPP argumenta că are nevoie de aceste autovehicule, la costul de aproape 160.000 de euro/unitate – echivalent în lei, pentru că trebuie să înlocuiască autoturisme uzate din existenta flotă, cu unele noi, potrivit economedia.ro.

Cerințele SPP din caietul de sarcini erau precise. Serviciul vrea o berlină în patru uși, benzină sau motorină, Euro 6, culoare metalizată a caroseriei( care va fi stabilită la momentul comenzii).

